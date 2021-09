Mauricio Badaloni, el empresario que quiere hacer "política ciudadana"

A días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) los precandidatos exponen sus plataformas. Entre los postulantes a ocupar una banca en la Legislatura provincial está el empresario Mauricio Badaloni, quien incursiona por primera vez en la política.

El actual presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) es precandidato a diputado provincial por Cambia Ya.

Esta es la primera incursión del empresario en la política, quien asegura que durante la campaña intentaron hacer “una pregunta nueva” y que la respuesta de las personas “ha sido muy buena”.

“La interpelación nuestra al ciudadano ha sido ‘votá gente que se te parezca en el problema, el dolor, lo que te está ocurriendo y no votar gente que sea empática solamente o que haga buenos discursos”, indicó en declaraciones a FM 91.7.

Badaloni resaltó la experiencia de la campaña y el acercamiento a los ciudadanos. “Cuando uno llega con la boleta, la gente lo primero que hace es rabiar, decir que están hartos. Se nota mucho la desilusión y el descontento. Pero, cuando uno le empieza a hablar del 931, de los impuestos, de lo que estamos pagando todo el tiempo y el valor que tiene el combustible, ahí la persona hace un click y dice, ‘ah, estos son los que están del otro lado’”, sostuvo el precandidato.

Y agregó que además de los problemas económicos, también “hay mucho dolor de familiares, amigos, gente de cercanía que ya no están acá y que están en otros países”.

“Para nosotros toda una experiencia nueva, no venimos de la política y venimos a meternos para ocupar los lugares de la política tradicional y tratar de poner un poco de política ciudadana, de los problemas comunes y no seguir en la rosca de hablar un montón de cosas que no se traducen en mejoras para la sociedad, fundamentalmente en los aspectos económicos, productivos, desarrollo y empleo”, recalcó Badaloni.

