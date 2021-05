Más infieles que nunca: la pandemia y las nuevas formas de engaño

La infidelidad, tal como se la conoce, es uno de los problemas más recurrentes en los consultorios hoy en día. Tanto psicólogos como especialistas en sexualidad y pareja, reciben preguntas constantes sobre cómo evitarla, cómo tratarla, si se perdona, si se acepta o si finalmente como consecuencia del engaño, el vínculo debe terminar.

El avance del coronavirus en todo el mundo causó un impacto en el modo de vida de muchas personas, que tuvieron que acudir a nuevas formas de convivencia. El aburrimiento, el estrés, el home office y en otros tantos casos, la pérdida de los puestos de trabajo, despertaron tensiones que afectaron la pérdida del deseo en la pareja.

“La infidelidad aumentó en tiempos de pandemia, sobre todo, la infidelidad online”, asegura Dana Terranova, médica de la UNCUYO, especialista en Sexología Clínica.

Según los resultados de la investigación sobre infidelidad en tiempos de pandemia, realizada por el Instituto Kinsey a más de 300 parejas, “el confinamiento dio lugar a un nuevo concepto: la infidelidad online”. A partir de esta práctica se visualizó un incremento de la infidelidad y también se conocieron mayores rupturas amorosas.

Además, se dieron cuenta que “las parejas de más larga data, es decir, las que ya tienen varios años, no tienen establecido qué puede llegar a pasar si uno tiene una infidelidad online ya que es algo totalmente nuevo” .

“Lo interesante de este tipo de infidelidad, es que es mucho más misteriosa, que uno tiene más idealización y genera más curiosidad lo que podría llegar a pasar con esa persona. Esto último, es lo más excitante”, destaca la especialista y agrega que este tipo de prácticas deja muchas evidencias, como mensajes, posibles fotos o diferentes materiales, por lo que “genera un riesgo y peligro que atrae inconscientemente” .

La actividad online genera novedad, porque es algo innovador en donde se pueden ir descubriendo varios tipos de intereses. Esta “novedad” genera “dopamina a nivel cerebral, que es lo que el humano constantemente busca, lo que le genera placer”. Entonces, ante la imposibilidad de salir, la persona se engancha en mensajes y en un ida y vuelta que generalmente no termina.

La sexóloga aclaró que a partir de aquí “se establece una infidelidad sexual de manera online, porque por más que no hay contacto físico, la respuesta es la misma, es el mismo proceso de deseo, es el mismo proceso de excitación, de orgasmo y de resolución”. Y definió: “Se cumplen todas las etapas del vínculo sexual”, nada más que es a través de una pantalla. “La persona está teniendo una actividad sexual explícita, no es que porque sea online no significa nada”, concluyó contundente.

El mismo estudio arrojó demostraciones de que durante el 2020, el 20% de hombres y mujeres en relación, tuvieron contacto con sus ex parejas debido a las causas propias de la situación de encierro:

Sentimiento de soledad

Estrés

Mucho tiempo libre y en el mismo lugar

Estar viendo diariamente a la misma persona

Cambio de la rutina

Nuevas emociones

Aburrimiento y falta de distracciones

Pero nos preguntamos teniendo en cuenta estos factores, ¿quién es más infiel, el hombre o la mujer? Y en este mismo sentido, ¿qué factores busca una mujer al ser infiel, y por el contrario, cuando el hombre engaña ¿Por qué lo hace?

Terranova manifestó que en líneas generales “hoy hay tendencia a infidelidad femenina aunque se crea que no”. Por su parte indicó que a pesar de ello, “la infidelidad masculina sigue siendo superior por cuestiones culturales, que le permitían al varón ser infiel y saber que la mujer lo iba a perdonar”. En cambio, si la mujer se la encontraba en alguna situación dudosa “ya era considerada una puta”, por suerte todo ésto, es lo que hoy está en proceso de cambio.

Asimismo, expuso que “el hombre tiene tendencia a buscar infidelidad por tendencia sexual. Es decir que es justamente lo que se llama infidelidad sexual (exclusiva del cuerpo físico). Por eso busca un cuerpo femenino que le guste y se descubrió que puede en este caso, llegar a ser menos infiel teniendo un cuerpo femenino que le atraiga en la casa”.

En tanto, concluyó diciendo que generalmente las mujeres, a diferencia de los varones, “tienden a ser infieles por otros motivos, principalmente por una búsqueda de atención emocional. Por eso, se la denomina infidelidad emocional, porque en este caso, no importa tanto el aspecto físico de su compañero, sino otro tipo de características en el amante”.



Para más información: @sexologíamendoza