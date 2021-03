Más chispazos por la propuesta de reformar la Constitución mendocina

El gobernador Rodolfo Suarez está demostrando que no acepta un no como respuesta. Por eso insiste con un tema que tiene una mezcla de objetivo de gestión y también de obsesión política ante una oposición que cada vez lo acosa con mayor virulencia en todo lo que propone desde el Barrio Cívico.

Pero esta vez, a diferencia de otras, Suarez echó mano a una herramienta institucional muy importante creada en su gestión: el Consejo Económico, Ambiental y Social. Como es un organismo que aglutina todos los sectores que hacen a la vida de la provincia, el mandatario mendocino consideró que puede expedirse respecto de la reforma constitucional.

El Gobernador, sin vueltas, pidió que “los miembros del importante organismo de consulta se expidan a favor o en contra, para que la Legislatura provincial abra el debate a la ciudadanía sobre la reforma institucional de Mendoza”.

En otro tramo de la exhortación Suarez agregó: “Es oportuno recordar que nuestro texto constitucional data de 1916 y que la iniciativa presentada, que excluye expresamente la reelección del Gobernador, apunta a producir su actualización yendo a un sistema unicameral que respete la representación poblacional y territorial”.

“Que permita introducir a nuestra Carta la calidad democrática y participativa del régimen político; los derechos de segunda, tercera y cuarta generación y su tutela; los mecanismos de participación directa en la democracia representativa; el principio del equilibrio fiscal como deber del Estado y derecho colectivo de los mendocinos; el reconocimiento del derecho político al voto voluntario para los jóvenes de 16 años y el derecho de los miembros de la fuerza policial a votar”, detalló el Gobernador.

Recordando otros puntos del proyecto de reforma, agregó “la consagración de la igualdad de oportunidades entre la mujer y el varón en el ámbito público y la obligación del Estado de promover en el ámbito privado la igualdad real de oportunidades entre ambos géneros; eliminación de la elección intermedia del órgano legislativo y la ampliación del período ordinario de sesiones de la Legislatura; que el régimen municipal sea autónomo y que se consagre el establecimiento de principios rectores en materia de coparticipación municipal de impuestos”.

También mencionó que “prevé que la resolución de las acciones de inconstitucionalidad y el conflicto entre poderes del Estado sea resuelta por el pleno de la Suprema Corte; pone a consideración el tope de edad jubilatoria para magistrados en 70 años. También propone debatir la creación, dentro de la Constitución, de una sección sobre órganos extra poder en el que se considere la inclusión del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa”.

Argumentos de la oposición por la negativa

Los sectores que integran el Consejo se mostraron sorprendidos por la solicitud de Suarez. La mayoría porque consideran que no solo es un tema espinoso políticamente, sino que no correspondería responder. Un pensamiento que no es generalizado, porque hay muchos que se interrogaron a sí mismos por qué no aportar ideas.

El ala política representativa, dividida por cierto, se mostró tal cual lo hace en la Legislatura: el oficialismo y sus aliados en el Frente Cambia Mendoza brega por tratar la ley de necesidad de reforma, y la oposición, encabezada por el Frente de Todos, mantiene un rotundo no.

Sobre la postura opositora, El Ciudadano se contactó con quienes integran el Consejo, como la senadora mandato cumplido Patricia Fadel, quien explicó que “el Partido Justicialista (PJ) ya le contestó al Gobernador por medio de un email. Lo hicimos de esa manera porque él nos preguntó por email a los miembros del Consejo Social y Económico qué opinamos de la reforma de la Constitución”.

Al preguntarle sobre la respuesta que dio el PJ, dijo: “Nos parece una falta de respeto. Primero, porque el Consejo no ha sido convocado nuevamente y pretende que contestemos por email qué pensamos, cuando es una asamblea donde todos debemos ser escuchados y no individualmente. Además, le debo recordar que este Consejo fue creado para discutir lo social y lo económico, no un tema tan efímero como es la reforma de la Constitución”.

“Por eso, nos parece que el Gobernador debe preocuparse por esas tantas cosas que hoy los ciudadanos de Mendoza reclaman, fundamentalmente la seguridad, el empleo y la producción. Entonces, nos parece que debe haber más respeto a la creación de este Consejo, que vuelva a funcionar, ya que sus integrantes nunca más fuimos convocados”, consideró Fadel.

Alberto Sabás, que integra el Consejo en representación de Protectora Fuerza Política, también se expidió ante nuestro diario. “En respuesta al email que nos envió el Gobernador sobre la reforma de la Carta Magna, mi postura y mi respuesta a lo propuesto es no, debido a que este Consejo se creó para debatir y consensuar proyectos e ideas que saquen a Mendoza adelante. Lo que nos propone es una simple encuesta con una velocidad impresionante, que hay que responder sin ningún tipo de debate y no siendo representativo de nada”, fue la directa y escueta respuesta de Sabás.