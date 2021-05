Marra sobre el cierre a las exportaciones de carne: "Tenemos que liberar toda la economía"

El cierre a las exportaciones de carne, comunicado por el presidente Alberto Fernández el pasado domingo generó repercusiones sobre los posibles efectos negativos de esta decisión. Esta suspensión al sector cárnico según pudieron especificar especialistas, afectaría tanto a los frigoríficos como a más de 400.000 empleados que quedarán sin respaldo laboral.

La medida entonces impactaría de manera directa a la economía y solo otorgaría beneficios a corto plazo en los consumidores que luego sufrirían un aumento rebote.

le consultamos a Ramiro Marra, economista, youtuber y director de Bull Market, quien analizó la situación de la Argentina y sugirió categórico: "Tendríamos que liberar todo en la economía"

Teniendo en cuenta las políticas económicas adoptadas por el Gobierno nacional, el economista sostuvo que "la triste realidad de la Argentina es pensar que todo se soluciona encerrando. No buscar soluciones de largo plazo. Es como cuando tenés mucho dolor y te dan morfina. La morfina hace mal, es para tapar el dolor, acá te dan morfina continuamente entonces cada vez te pega más. Las medidas siempre van para el mismo lado, el encierro" y agregó: "En el sistema sanitario hacen lo mismo que con la economía. Nos hacen creer que es la única salida. No lo es. La economía del resto de los países se globalizado y gracias a eso han crecido y mucho en la última década".

Como solución, Marra apunta directamente a cambiar el esquema: “Los políticos argentinos interpretan a la economía de una manera diferente a lo que pasa en la práctica. Dejemos la teoría de lado. Estamos cada vez peor y siguen tomando las mismas medidas.

¿Estamos al borde de una economía centralizada, o es una confusión ?

El significado de ese tipo de políticas es que "pase todo por el Estado, una economía casi comunista", "así se empieza" expresó lamentando y sostuvo: "Te dicen que no podes sacar la carne. Cuando te encierran te controlan más. El año pasado cuando todos estuvieron encerrados los delitos bajaron. Es algo parecido en la economía".

Según su visión, sugiere que “tendríamos que liberar todo en la economía" porque hicimos las cosas tan mal durante tanto tiempo que ya no tenemos margen.

Estuvimos como país, "más de una década probando con los mismos sistemas. Gobernadores más cercanos a Alberto Fernández han criticado esto, el gobernador de Santa Fe salió a criticar la medida. Ahí te das cuenta que hacen esto porque no tienen idea qué hacer. Es como cuando un jugador quiere sacar la pelota con la mano para que no entre al arco, es porque está desesperado, sabe que está mal y que no funciona porque después viene el penal". Afirmando que el país no tiene un rumbo claro en materia de economía y que se "prueban" todo el tiempo diferentes métodos que no han servido.

¿Sirve el cierre de las exportaciones de carne?

"No pueden decir que lo de la carne conviene, ya está demostrado que no. No pueden decir que los controles de precios sirven, está demostrado que no". respondió contundente.

La polémica Guzmán- Basualdo:

Las idas y vueltas con el pedido de renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que fue impulsado la semana pasada por el ministro de Economía Martín Guzmán y luego desacreditado, dejaron al descubierto las fuertes internas dentro del Gobierno por el aumento de las tarifas de los servicios públicos

¿Eso deja en cuerda floja a Guzmán? Si Guzmán se va, ¿puede influir en el bloque?

En relación a este tema Marra expuso: "Diría que es más preocupante, porque hoy no tenemos ministro de Economía. A una persona que le pusieron en duda su autoridad no puede tomar otras medidas. Hoy Guzmán está haciendo una especie de secretario de Finanzas. Pero quién es el ministro de Economía, quien coordina esto".

Y reflexionó: "Si no es Guzmán, ¿Quién va a venir? Cualquier ministro del ala Kirchnerista puede hacer no que el dólar suba solo, sino que la economía siga con distorsiones tan grandes. Hacen siempre lo mismo, necesitamos cambiar. Entonces no traigan ministros referenciados con ideas del pasado".

En tanto, el economista incentivó a “dar un volantazo de 180 grados para el otro lado. Liberar todo y bajar los impuestos. Hacer todo lo contrario a lo que hicieron".

Los indicadores de pobreza en la Argentina son con el correr de los meses, cada vez más preocupantes e indicó reafirmando esta difícil situación que "la gente ya no puede pagar las tarifas y volvemos a las discusiones de siempre, cómo puede ser que haya tarifas diferenciadas en regiones en Argentina por cuestiones electorales. Es una vergüenza eso. No podemos ser tan unitarios. No son los porteños el problema, sino los políticos que manipulan a los que estamos en el AMBA"

Marra finalizó sosteniendo que además de que en el país todo está complicado, también es peligroso dejar todo por que ya nadie tiene "dólares guardados" para poder ir afuera. “Para ir afuera le diría a alguien que piense de dónde va a sacar los dólares para vivir". "Los argentinos no tenemos mucho margen para irnos a vivir a otro país. Ya no tenemos dólares. Eso es lo preocupante. Estamos tan mal que si alguien quiere acompañar a su hijo para buscar oportunidades es un gran riesgo, son pocos los que pueden mantener a alguien en otro país desde acá”.