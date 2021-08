Mario Vadillo: "Estamos llamados a controlar a los grandes partidos"

Elegante como siempre y de buen humor, el diputado provincial que ahora busca una banca en el Congreso nacional por el Partido Verde, Mario Vadillo, llegó a horario al encuentro con El Ciudadano.

"Con la experiencia política que hemos adquirido estos años, sabemos que Mendoza necesita llevar al Congreso muchas voces que ahora no están representados", comenzó diciendo Luego, en una suerte de diagnóstico, dijo que "hay emergencias que tenemos que cubrir, como la alimentaria, habitacional y ambiental".

Anticipando lo que serán sus propuestas para Mendoza, con gesto adusto señaló que "los gobiernos no están atendiendo estas emergencias. Nosotros no podemos seguir en política si hay tantos niños, niñas y adolescentes que hoy no están comiendo. En la provincia tenemos barrios enteros donde los chicos tienen problemas de alimentación".

"Estamos tirando por la borda toda una generación y eso ya es suficiente motivo para involucrarse en política y ocupar los cargos que sean más representativos"

En cuanto a las tareas que realizaría si fuera electo, enfatizó: "Como tercera fuerza nosotros estamos llamados al control. Esto es lo que necesita hoy el país, y con Marcelo Romano (precandidato a senador nacional) lo venimos haciendo en la provincia. Creo que hay determinados personajes que están enquistados en la política que mueven poder y necesitan control".

Luego ejemplificó: "Mirá lo que sucedió cuando le controlaron la agenda al Presidente (por el cumpleaños VIP en Olivos). A nivel local nosotros hemos realizado controles en materia de irrigación, minería, de transparencia gubernamental, en Vialidad... En la provincia tenemos muchos focos de corrupción. También hay que tener agallas para controlar y denunciar".

Vadillo también se mostró preocupado por la juventud, sobre lo considera que "han hecho que se desinteresen por los ideales y los valores éticos que distinguían a nuestra democracia. Hoy en día los jóvenes pelean más por ver que tan rápido se pueden ir del país. Una de las características sobresalientes del Partido Verde es que el 90% de los candidatos tienen menos de 40 años".

Otro de los aspectos que remarcó como característica diferencial del espacio que preside Emanuel Fugazotto es que "son personas que no han estado en la política y les estamos dando la oportunidad que ingresen y hagan su aporte con una nueva mirada".

Consultado por cuáles serían los motivos por los cuales la ciudadanía debería apoyar su propuesta, el exProtectora respondió: "Primero, porque defendemos el agua, y es algo que no vamos a tener. Tenemos toda la cordillera sin agua, los glaciares achicándose, los acuíferos contaminados y necesitamos que estos temas estén en agenda".

Metiéndose de lleno en el barro de la política, disparó: "Desgraciadamente, tanto (Alfredo) Cornejo como (Anabel) Fernández Sagasti, si algo han hecho es pactar sus negocios. Así lo hemos visto con Portezuelo, con IMPSA, con la Ley 7722 y otros asuntos, como la concesión de la terminal o Mendotran".

Luego, sin titubear, aseguró: "En todas las actividades que están concesionadas por el Estado, están los dos unidos". Y agregó: "Necesitamos que esto cambie; la provincia está yendo para atrás hace diez años. Mendoza necesita candidatos que pateen el tablero y si no se controla a los que manejan el poder, no nos va a ir bien".

Sobre sus rivales

Cuando se le consultó qué opina sobre sus oponentes, Vadillo fue muy duro con Julio Cobos, actual senador nacional y precandidato a ocupar una banca en la Cámara baja. Sobre él remarcó que "es más de lo mismo y que no para de presentarse en una elección tras otra. Puede estar (tanto) con Cornejo como con Cristina (Fernández de Kirchner). Es un comodín".

También se refirió a Josefina Canale, a quien señaló como funcional a Cornejo, y en cuanto a Gustavo Gutiérrez dijo que no entiende cómo se postula en Mendoza pero tiene un puesto en Buenos Aires, y además se preguntó cuánto puede conocer de los problemas de la provincia.

En tanto, de la candidata del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito, marcó que solo aparece en tiempos de elecciones, mientras que sobre Adolfo Bermejo, del Frente de Todos, dijo que se necesitan caras nuevas y preferiría votar a (Matías) Stevanatto.

Finalmente, expresó que a Carlos Ianizotto no lo conoce y por lo tanto todavía no tiene una opinión formada.