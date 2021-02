Mario Lázzaro: “Queremos que Mendoza sea la Singapur de Argentina”

Pese al desaire del Presidente con nuestra provincia, al no ser parte el gobernador Rodolfo Suarez de la visita al vecino país, de la que si tomaron parte los mandatarios vecinos pertenecientes al mismo signo político, Fernández habló del hub comercial que se abrirá en Los Andes, una iniciativa mendocina de cabo a rabo.

Con una importantísima inversión, se lanza este espacio para vender nuestros productos, como una continuidad de una política que ya se viene desarrollando, y que explicó el gerente general de ProMendoza, Mario Lázzaro, en un extenso diálogo con CNN Radio Mendoza.

“Esto que llamamos plataforma logístico-comercial es una herramienta que diseñamos en ProMendoza justamente para la provincia, y lo que vamos a hacer en Chile es contando ya con la experiencia que nos ha dado esta herramienta en otras partes del mundo”, aseveró Lázaro.

Es que según considera, “Argentina está muy lejos de los grandes centros de consumo, en el sur del cono sur, y Mendoza más lejos aún porque estamos a mil kilómetros del puerto de Buenos Aires y tenemos que cruzar la cordillera a Chile. Esto nos provocaba una desventaja logística, de costos y disponibilidad de mercadería por tiempos de tránsito, por lo que comenzamos hace dos años con los hubs logísticos en China, en Emiratos Árabes y en Amberes, y la experiencia ha sido buena por contar con productos que se pueden entregar rápidamente, en 24 o 48 horas, y fraccionados, es decir, no es necesario que el comprador se lleve un contenedor completo”.

Mario Lázzaro de ProMendoza.

Para Lázzaro, “como con Chile la Argentina tiene el mejor acuerdo de integración –porque también tiene que ver con inversiones o comercio electrónico, aunque lo que mayor trascendencia tuvo fue lo del roaming-, que es un acuerdo de libre comercio prácticamente”, y rememoró que se gestó en enero del 2018 y entró en vigencia el 1 de mayo de 2019, “desde entonces venimos tratando de difundir la importancia estratégica que tiene Chile para Argentina, pero especialmente para Mendoza, y venimos trabajando con el grupo logístico más importante que tiene el vecino país, que es concesionario de una de las terminales del puerto de Valparaíso, y el espacio logístico que está a 10 kilómetros del puerto, donde reciben tanto los contenedores que llegan como los que salen”.

Es de destacar que esta misma empresa explota el puerto terrestre Los Andes, la primera zona primaria aduanera que tiene Chile, donde llegan los camiones que transportan mercaderías, y en esa zona tienen un depósito fiscal denominado Extraportuario El Sauce. “A ese depósito se puede mandar mercadería a consignación. Teniendo la mercadería allí hay un gran paso, porque evitamos problemas como los cortes de paso de la cordillera. Se puede vender fraccionado y se pueden encargar y tener disponibles rápidamente”, puntualizó el funcionario.

Además, expresó que “adicionalmente a esta ventaja, dentro del grupo opera una empresa de comercialización, con lo cual tenemos la posibilidad de darle acción; entonces hemos firmado convenios y vamos a poner esta herramienta a disposición de las empresas”.

Encadenamientos productivos

Las estrategias que está desarrollando ProMendoza tienen que ver no solo con la exportación de productos mendocinos, ya que también se buscan asociaciones que permitan explotar el potencial de los convenios firmados. En ese sentido, Lázaro explicó que “el segundo eje de trabajo es el de los encadenamientos, que las empresas trabajen en concepto de asociación, y no de comprador o proveedor de las empresas chilenas para salir al resto del mundo”.

A la vez, puntualizó que “en el caso de los servicios basados en el conocimiento, con un trabajo que se había planteado en el comité de integración del Paso Cristo Redentor en 2018 y 2019, se trabajó mucho el encadenamiento de este sector, y este año este 2020 fue muy proclive y se generó mucha actividad con estas industrias”.

Aranceles

El acuerdo de enero de 2018 entró en vigencia luego de ser aprobado por los Congresos de los dos países y por la Asamblea Plena del Mercosur, porque Chile no es parte del Mercosur, pero tiene un convenio por el que los productos argentinos que se exportan a Chile lo hacen a arancel cero, y los chilenos que se venden aquí lo mismo.

“Es importante aclarar que estos productos no son una amenaza para lo que nosotros producimos, porque el producto tiene que ser de origen chileno. Es importante señalarlo para entender que no nos van a llenar de televisores o de autos”, refirió, y remarcó que “tenemos que aprovechar la oportunidad de la cantidad de tratados y acuerdos que tiene Chile. A ellos les fue fácil porque no tienen un desarrollo industrial importante, tienen con75 países que son el 85% del producto bruto del planeta, nosotros con solo el 10% del PBI del planeta”.

Oportunidades

“La oportunidad es ver cómo nos asociamos a los chilenos, como para que el exportador de Mendoza o Argentina pueda también tener parte de la renta que significa acceder a otros mercados sin arancel”, especificó durante la entrevista. Y agregó: “Esta línea de trabajo se llama encadenamientos productivos, y hubo un caso de éxito y tenemos en cartera cuatro encadenamientos trabajando, en el cual Pro- Chile hace esfuerzos para encontrar del lado chileno el socio para la empresa de Mendoza y que juntos puedan salir al mundo”.

El caso de éxito que mencionó es el de un sistema biotecnológico que se llama micropropagación. “En vez de exportar plantines, se exportan en tubitos de vidrio, entonces en un pallet de un metro cúbico se pueden enviar 10 mil plantas, que se producen en Mendoza, se envían a Chile, allí se desarrollan, y el socio chileno a esas alcaparras las desarrolla y le agrega vinagre orgánico, y exporta a USA y algunos países de Asia, donde ingresan con arancel cero. De otro modo no podríamos acceder porque no tenemos una producción enorme, y en Chile si tienen las condiciones. Es ejemplo de cómo se encadenan dos empresas para atacar a mercados internacionales”, ejemplificó.

La Singapur de Argentina

Finalmente, Lázzaro cerró con una aspiración que marca una meta del trabajo de ProMendoza: “Nosotros definimos que nuestro objetivo es convertir a Mendoza en la Singapur de Argentina. Singapur tiene un producto bruto per cápita de 85 mil dólares, ocho veces y medio el nuestro, en 500 kilómetros cuadrados, como si fuera Mendoza y Gran Mendoza. Viven de los servicios, de la transformación, viven de la logística, y nosotros tenemos una ubicación clave para la logística, porque todo el comercio del corredor bioceánico pasa por aquí".