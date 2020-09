Mario Abed: "El Gobernador está aislado"

En el programa El Interactivo, que se emite por El Ciudadano TV, Luis Vidal Correa y Gabriel Landart hablaron con el vicegobernador de Mendoza, Mario Abed, que salió a bancar a Rodolfo Suarez sobre las formas de enfrentar la pandemia y habló de la actualidad de la provincia.

Con respecto al estado de salud del Gobernador manifestó que" se encuentra aislado por recomendación de los infectólogos por los positivos de los Ministros".

"Nadie se imaginó que el primer año de Gobierno iba a ser así, ni el mundo imagino que este año íbamos a estar de esta forma, el desgaste por la pandemia es muy cruel para cada uno de nosotros" comenzó el vicegobernador.

Y continuó "yo vengo del departamento de Junín y siempre era el ir para adelante, con esta pandemia vivimos el día a día. Lo que más nos interesa es la salud de todos los mendocinos, además de la pandemia económica que nos preocupa todos los días".

"Vamos en el día a día, hemos notado que hay menos circulación de gente, nosotros, todos los mendocinos debemos tener piedad con los que verdaderamente nos cuidan".

"Además de sentirse inmune y decir a mí no me va a pasar, hasta que te golpea la puerta y es una realidad que tenemos a diario, no poseemos la bola de cristal, queremos continuar con esta media libertad que tenemos pero no depende solo de nosotros" dijo sobre los que creen tener impunidad y no van a contraer el virus.

Casos positivos de funcionarios

Con respecto a los casos positivos de funcionarios que se conocieron durante el transcurso del fin de semana manifestó: "nos estamos cuidando, ellos se aislaron como corresponde y además es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Están esperando los 4,5 días para hacerse los testeos correspondientes, nos tenemos que cuidar para seguir cuidando a los ciudadanos".

Hace unos días, el senador Lucas Ilardo, confirmó públicamente que tenía coronavirus, sobre esa la actitud rescatable que tuvo dijo " él fue muy responsables, un contacto estrecho dio positivo y automáticamente se aisló aunque él tuviese su hisopado negativo, su actitud fue muy responsable ya que después de una semana dio positivo".

"Sería muy bueno que el señor Presidente viniese, pero quizás los problemas del fin de semana pudieron haber hecho cambiar su agenda, todos los mendocinos lo esperamos, ya que es una visita presidencial".

"El Gobernador no está aislado por un contacto estrecho, sino porque los infectólogos le recomendaron aislarse por el contacto con los ministros por más de que esté a dos o tres metros de distancia es lo que debe hacer".

Vuelta a fase 1

"Es posible volver a fase 1 por el colapso del sistema de salud, si eso sucede se retrocederá, eso nos daría la posibilidad de achicar lo que es el sistema sanitario. Continuamos trabajando y atentos para que el sistema de salud no colapse, mientras responda vamos a seguir preservando la economía de los mendocinos".

Reviví la entrevista completa a Mario Abed.