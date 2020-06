María Teresa Day: "No solo es tener leyes, sino la implementación"

Luego de la sorpresiva renuncia de Jorge Nanclares este lunes, el gobernador Rodolfo Suarez postuló a una mujer como candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: María Teresa Day.

Desde el 2009 a la actualidad, Day se desempeña como coordinadora de Ministerio Público. Aseguró, en diálogo con radio Mitre, que la propuesta del mandatario es un orgullo muy grande, ya que desde los 19 años trabaja en el Poder Judicial y "para mi es la máxima aspiración a la que puedo llegar, para hacer muchas cosas, no porque no se estén haciendo, sino porque siempre ha sido mi impronta gestionar, mejorar".

Destacó también su avance escalonado: "Creo que uno siempre aprende, he sido secretaria, también en el Juzgado de Menores, en el Juzgado de Familia. Siempre he estado trabajando y creo que es importante haber estado desde abajo para conocer todo y seguir así, no desde un escritorio".

"No solo es tener leyes, sino la implementación"

Consideró que desde el punto de vista penal "estamos bien encaminados, con las reformas que se han realizado y las que se están aplicando. Yo he trabajado bastante en las implementaciones de las leyes, desde mis orígenes como inspectora en el 2004. Ahora entramos en una era digital, donde es importante implementar, desde ese punto de vista, para agilizar los procesos y prestar un buen servicio de Justicia".

"Creo que nosotros somos servidores públicos y estoy a disposición de la sociedad porque debemos tener ese pensamiento. Nosotros nos debemos a la sociedad, ese es mi punto de vista".

Sobre la perspectiva de género en la Corte, indicó que siempre ha luchado: "Fui propulsora, por supuesto con el procurador de ese momento que era el doctor González y después Gullé, de la creación de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. En el 2015 se hizo la resolución, que nos costó mucho implementarla. Con el doctor Gullé se implementó y seguimos avanzando, porque ya tenemos Unidad Fiscal de Violencia de Género en la primera circunscripción, en el sur y en la tercera y cuarta tenemos secretarías especializadas".

Y destacó que también se realizó la Dirección de Enlace, "que nos ayuda a estar en contacto con la Dirección de la Mujer que está en la Corte con organismos nacionales. Todo es para favorecer a la mujer en esta perspectiva. A la vez, quisimos poner en el mismo edificio esta unidad fiscal con organismos que dieran algún apoyo psicológico. También pusimos junto a la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. Todo en beneficio de ayudar a la víctima. Porque es engorroso sino".

En su rol de coordinadora, participó de la disposición de traslado de mujeres víctimas de violencia en remis, para evitar que vayan en móviles policiales y "también coordinamos la atención de ellas a través del Cuerpo Médico Forense, del ETI, en un mismo lugar para que la persona no tenga que estar dando vuelta. Porque todo eso iba en contra de la víctima".

"No solo es tener leyes, sino la implementación, es decir gestionar para que eso funcione. De la ley 26485, la Ley Micaela somos fervientes, queremos capacitar a todos, estamos convencidos de eso. Desde el Ministerio Público siempre hemos tratado de capacitar a todos los integrantes para prestar un buen servicio, con la atención que corresponde", expresó.