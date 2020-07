María Teresa Day: "Llegué y estoy trabajando"

Junio cerró con un acontecimiento importante para los mendocinos: el juramento de la nueva ministra de la Corte, María Teresa Day. En una votación controvertida, el Senado avaló el pliego y luego el gobernador Rodolfo Suarez fue quien le tomó juramento.

Day asegura que uno de las principales medidas a tomar, será la de acercar la Justicia a la sociedad, ponerla a su disposición. "Ir uno personalmente y ver cómo se atiende a la gente, ponerse en el lugar del abogado como del particular. Es la única forma de verlo para mejorar el servicio. A veces uno entra en tribunales, la gente que no es de acá, y no sabe qué tiene que hacer o a dónde ir", aseguró en diálogo con radio Mitre.

“Cuando uno conoce a la gente, habla con los empleados, secretarios, magistrados uno puede ver las necesidades. Ahí se pueden cubrir esas necesidades como la de la gente que va a la mesa de entrada, para que se sientan bien atendidos. Al margen de esto, están los procedimientos que ya están encaminados y ver cómo se adapta. Siempre hay que estar viendo qué mejoras se puedan hacer", agregó en la misma línea.

A su vez, remarcó que le gustaría seguir con su impronta, atendiendo de cerca cada una de sus tareas.

Inconvenientes políticos

En el día de ayer, cuando el Senado aprobó a Day, lo hizo sin presencia de la oposición. Sobre esta decisión, "no tengo nada que ver, hubiera sido bueno que fueran, debatir y si no me querían que pusieran las bolillas negras. Esa es la democracia y el sistema", indicó asegurando que no ha intervenido nunca en temas políticos.

"Con Nanclares tengo buena relación. Después del 2 de junio cuando fui a Tribunales, él me llamó a mi despacho, me saludó. Estaba contento que yo fuera en su lugar, pero yo le dije que faltaba bastante. Me propusieron jurar y yo dije que sí. En esta época de pandemia ya nada me parece extraño", contó.

“Llegué y estoy trabajando, no he ido para los despachos. He recibido algunos saludos, con quienes me encontré", agregó.

La vasta carrera de Teresa Day

La magistrada comenzó su carrera en 1990 en el Poder Judicial, donde se desempeñó como personal técnico administrativo (1990-1996), secretaria de juzgado (1996-1999), secretaria de Cámara (1999-2004) e inspectora del Ministerio Público, donde realizó el control de procesos en la investigación criminal (2004-2009).

Actualmente, se desempeñaba como coordinadora general del Ministerio Público de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia. Además, se encontraba a cargo de los datos judiciales abiertos desde 2017 y es la consejera titular del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia desde 2019.

Estudió abogacía en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y cuenta con un posgrado de actualización de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Se diplomó, también, en Control y Auditoría del Sector Público, en la facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo.

Desde 2011 y hasta 2020 fue miembro titular del Tribunal Calificador en Concursos de Antecedentes y Oposición para cubrir cargos de funcionarios y personal jerárquico. Fue docente de cinco cátedras, ha interactuado en innumerables trabajos de investigación y es la redactora de publicaciones relacionadas con la niñez y con la Justicia abierta.

Desde 2016 colabora con el Gobierno en la producción y redacción de distintos proyectos de ley, como: registro de libertad condicional, modificación de prisión preventiva, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Defensa, las modificaciones al registro provincial de ADN.

Además de la transformación de las fiscalías correccionales, la implementación del sistema de Cámara Gesell, la implementación del Código Procesal Penal, el fuero penal colegiado de la provincia, la ley de tránsito de la provincia, el Código Contravencional, el procesal de familia y violencia familiar, la extinción de dominio y el de desarmadero y autopartes.