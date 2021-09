Tanto los productores, como las entidades que los representan en la Mesa de Enlace, sostienen que ya no hay dudas, que el contenido de este tipo de medidas es altamente político, y dirigen todas las miradas agrarias al Instituto Patria.

Muchos observadores aseguran que el escenario nacional está en efervescencia y que todavía no hay una contundente respuesta desde el campo, que no signifique que aparezca en forma virulenta en cualquier momento, como la histórica 125.

En el comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad ruralista que integra la Mesa de Enlace dice en el encabezado: “El Gobierno nacional dispuso prorrogar el cierre de exportaciones de carne vacuna, esta vez por sesenta días, desoyendo todo señalamiento de la realidad y tan solo para rapiñar algunos votos con un mensaje parcial y fraudulento”.

Más adelante señala: “El Gobierno cree que cerrando exportaciones crece el empleo y la inversión. Piensa que así no se rompen ni mercados, ni compromisos comerciales. Que no destruye empleo en plantas frigoríficas y en la cadena cárnica. El Gobierno relativiza o ignora los efectos en el precio al productor, que genera el cierre de exportaciones”.

Con mucha más virulencia apunta también: “El Gobierno piensa que no necesitamos dólares provenientes de exportación, porque nuestra economía, desfalleciente, no los necesita. Cree que la política económica actual nos sacará de la crisis social en que vivimos. Que lo único que importa son las elecciones, es decir, garantizar su supervivencia como casta, sin importar lo que se haga en el día a día, como si ello no tuviera consecuencias futuras. El Gobierno no aprendió del cierre de exportaciones del Gobierno kirchnerista anterior, ni registró la caída del stock, ni tampoco registró el aumento del precio de la carne por baja de oferta”.

Estado de alerta

Lo que sucede con el sector ganadero nacional tiene un fuerte rebote en la producción del sector en la economía regional cuyana, en particular, en Mendoza. Esto hace que toda la producción agraria se ubique solidaria con los productores locales. Indican que el perjuicio es ya enorme para un sector que, con mucho sacrificio, cría ganado de calidad.

Al respecto, El Ciudadano entrevistó al representante de CRA en Cuyo y titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, quien opinó: “Esta es una determinación del Instituto Patria que produce, una vez más, que el Presidente de la Nación no cumpla con su palabra y, como consecuencia de esto, el productor primario se siga fundiendo”.

“Es una posición ideológica de poder perjudicando a una enorme cantidad de gente, entre trabajadores de frigoríficos, productores primarios y de toda la cadena. Una cuestión que no ha podido lograr ningún resultado y esto nos lleva al absoluto fracaso, por el solo objetivo de poder y de buscar un enemigo”, agregó.

Consultado sobre el perjuicio a los productores locales, indicó: “No le quepan dudas que para el campo mendocino es también un perjuicio. Los ganaderos de nuestra provincia que tenían acuerdos con China para exportar sus vacas no lo pueden hacer y el perjuicio es enorme. No debemos olvidar que Mendoza es especialmente productora de terneros, animales que hay que sostener en el campo, algo muy difícil para el productor, por haberse achicado la demanda. Una muestra del perjuicio que le están produciendo a nuestra gente”.

Es todo un tema si se tiene en cuenta el productor, su familia y los peones que viven de esta fuente de trabajo agraria y, en referencia a ello, Leiva subrayó: “Tomo la última parte del pronunciamiento de la CRA, cuando señala que ‘la paciencia es un acto de inteligencia, de mesura, de autocontrol, pero también tiene límites. Desde CRA expusimos ideas, llevamos propuestas y demostramos una paciencia, que no debe entenderse como inacción’”.

“Como dice la CRA nos han empujado con pésimas decisiones y mentiras a defender nuestros derechos, a sostenernos como productores y a expresar la verdad de lo que sucede, lejos de toda cuestión electoral, porque no está en juego una elección sino el futuro de la República”, concluyó Leiva.