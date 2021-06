Magistocchi, director de IMPSA: "Es una sociedad anónima de carácter público"

El actual presidente de EMESA, Pablo Magistocchi, fue designado por el Gobierno provincial para conducir al directorio de IMPSA por Mendoza.

El nuevo director de la empresa mendocina que recibió aportes del Gobierno nacional, dialogó con El Interactivo, que se emite de lunes a viernes por Facebook y YouTube de El Ciudadano, y se refirió a su nuevo cargo.

“Lo que va a pasar cuando se terminen de firmar las formalidades es una capitalización. El paquete controlante de IMPSA ha sido adquirido por el Estado Nacional y por la provincia de Mendoza. No es una estatización, porque no será sociedad del Estado, seguirá siendo una sociedad anónima. Los empleados de IMPSA van a seguir empleados bajo la ley del empleado privado. Esta inyección de dinero para estas acciones es algo que sucede una sola vez. Si se decide una nueva capitalización, al menos por parte de la provincia de Mendoza lo va a volver a decidir la Legislatura", sostuvo Magistocchi.

“IMPSA es una sociedad anónima de carácter público, eso genera controles especiales, tiene que tener otras transparencias sobre todo en la toma de decisiones. Por eso será importante poner en valor los sistemas de integridad que la empresa ya tiene, pero es parte de lo que me han pedido ir a profundizar", continuó.

Y agregó que “Las corporaciones en el mundo se han vuelto tan poderosas que todos estos sistemas de complaint buscan complementar y explicar cómo es la toma de decisiones. Decisiones que influyen luego sobre la sociedad".

Consultado sobre cómo se va a desarrollar el nuevo camino de IMPSA, manifestó que "Esto sigue teniendo lógica de sociedad anónima. Por lo tanto, la incorporación de personal tiene que tener relación con la rentabilidad de la economía. Debe agregar valor, sino se compromete la viabilidad de la empresa. Eso en una sociedad anónima es fácil de demostrar. Eso de que se pueda incorporar personal sin pasar filtros lo veo complejo"

“Sé que hay otros ejemplos con otras empresas. Hay que entender cómo funciona el sector metalúrgico, que produce bienes a medida, son oportunidades que se tienen que ir a buscar. No son empresas que buscan caja permanente, como puede ser una empresa que vende combustible porque llega al usuario final y es fácil predecir la proyección. No es el caso, el sector metalúrgico son oportunidades que van apareciendo, son problemas a resolver, proyectos hechos a medida, por lo tanto la caja de estas compañías no son tan relevantes, los resultados son más importantes", expresó.

“No tengo confirmación de quiénes van a ser los directores por la Nación, pero por trascendidos periodísticos tengo, es muy bueno que vaya gente del sector metalmecánico porque hay que entender la lógica del negocio", manifestó.

Por último, el presidente de EMESA dijo: “IMPSA es un motor para el desarrollo metalmecánico mendocino, es una empresa que ha sido pionera en usar elementos finitos, eso permite hablar de inteligencia artificial. Pone las varas altas para que su cadena de proveedores tenga la misma calidad. No solo es el empleo propio de los que dependen de IMPSA, sino toda la cadena que tracciona. Por eso se habla de que es una empresa estratégica”.