Macri en Mendoza: "Con el populismo, la democracia está en riesgo"

El expresidente Mauricio Macri visitó la provincia de Mendoza para presentar su libro ´Segundo Tiempo´ buscando volver al ruedo político y posicionarse públicamente.

Al igual que como hizo en Córdoba, el encuentro se realizó en una sala con un grupo reducido de jóvenes y fue transmitido vía streaming para que se pueda ver desde todas las plataformas.

En su discurso volvió a criticar al Gobierno de Alberto Fernández y a su manejo de las políticas públicas y afirmó que "son políticos que lideran en forma disruptiva" y que "estamos en el peor momento en lo que respecta al hecho de gobernar". En este sentido expresó con seguridad: "Vamos a volver a gobernar en 2023, pero tenemos que ganar esta elección".

Asimismo aseguró: "Entiendo que algunos ante la falta de un relato más potente, se hayan tentado con el asado gratis o la heladera llena y hoy no hay ni heladera llena ni asado, entonces esto nos hace entender que lo único que nos va a sacar adelante es nuestro propio trabajo" y agregó: "Ese estado que te va a regalar todo es mentira" porque "sabemos que te regalan una cosa, como ahora bajar la tarifa y te la roban más adelante con inflación y nuevos impuestos"

Dentro de la charla online, muchos jóvenes allegados a su partido comenzaron a realizarle preguntas sobre su gestión, ante ello expuso que "el populismo no hace autocrítica" recordando sus charlas con intelectuales internacionales, algo que hacía normalmente hace algunos años. A su vez, exclamó que "con el populismo no podes ni siquiera discutir, que no hay posibilidad de diálogo".

"Gobernar no es avasallar a la gente y que el político le cobre todos los impuestos para usarlos en lo que al político se le ocurra" y manifestó que "los impuestos tienen que ser los menos posibles para asegurar la actividad privada, que genera empleo genuino, no empleo público"

El empresario en todo momento le pidió a los jóvenes que no se vayan del país e incitó: “hay que quedarse acá, estamos en la final y nadie se va en la final”. Además compartió que tiene una "gran esperanza" e insistió en que estas elecciones son las más importantes y es necesario que "estemos unidos porque “esta elección marcará un cambio y necesitamos un Juntos por el Cambio unido, compacto, y minimizando las internas que tengamos que tener”.

Y concluyó: "Hay que dejar de ver los trapos sucios del otro", que la "competencia con respeto es enriquecedora, y que a la Argentina le falta eso"."Nada de lo que la vida a ustedes les regale, los va a ser diferentes, pero vos no vas a ser mejor persona porque te regalaron un auto último modelo, vas a serlo por las cosas que vos conseguiste con tu trabajo y esfuerzo personal".

Según pudieron informar fuentes, Macri luego tendrá una cena con el gobernador Rodolfo Suarez y el presidente de la UCR, el diputado nacional Alfredo Cornejo. En tanto mañana vieres se reuniría con los referentes del PRO de Mendoza, que están enfrentados con Suárez y Cornejo.