Macri a El Ciudadano: "Hoy somos esclavos de los gobernantes"

Mauricio Macri presentó en Mendoza su último libro Primer Tiempo y habló con El Ciudadano sobre varios temas.

En primer lugar, el expresidente habló sobre los dichos del papa Francisco al afirmar que la propiedad privada es un derecho natural pero "secundario" que depende de un derecho primario, que es “el destino universal de los bienes”.

El Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó una ordenanza que avanza sobre la propiedad privada. Quienes tengan terrenos “baldíos, en desuso o con edificaciones sin terminar” deberán concluir las construcciones en un plazo de 8 años o, de lo contrario, el Municipio se lo podrá expropiar, con respecto a eso Macri indicó: "El papa lo dice en otro contexto, pero claramente desde el contexto que lo hizo el kirchnerismo no es secundario, ya que la solución para los argentinos es tener trabajo", expreso.

"El trabajo dignifica a las personas"

Y Agregó: "El trabajo dignifica a las personas y con él se logran las inversiones, ¿y quién va a poner dinero en un país donde le digan que lo que él puso está en duda?, ¿de quién es la propiedad privada?, y el que más sufre el ataque a la propiedad privada es el más humilde", reflexionó Macri y agrega "¿Cuántas personas hay en Mendoza que no tienen papeles?, ellos son los que tienen miedo de dejar su casa para ir a un centro de aislamiento cuando los agarra el COVID, ya que tienen miedo que le roben la casa, entonces es muy peligroso uno destruye ese valor tan esencial y toma lo que es del otro".

En la misma línea de sus declaraciones expresó: "Es muy grave todos estos planteos que hace el kirchnerismo, por eso es tan importante esta elección, ya que será bisagra para nuestra historia, es la que nos vuelve a poner en el respeto, en la libertad, en el creer que con el esfuerzo de cada uno se sale adelante, con el trabajo no robándole el trabajo al que está al lado, no teniendo gobernantes que te aumentan los impuestos todos los días, hoy sentimos que somos esclavos de los gobernantes, que puedo poner todos los impuestos que quiera, para después gastarlo en lo que quiera, y uno se tiene que bancar eso".

"Con esta visión política, Mendoza no puede crecer"

"No va más esa visión de hacer política, el que está en el gobierno tiene que ser un servidor, tiene que ver cómo mejorar las rutas, cómo mejorar la cantidad de aviones, antes teníamos 18 aviones ahora tenemos dos por día por eso estamos desconectados del mundo de esta forma no podemos crecer, Mendoza no puede crecer, entonces esas son las cosas que tiene que hacer el político, no cobrar impuesto cada vez más gravosos y aplastantes", se sinceró.

Y continuó: "No darte órdenes de lo que tenés que hacer, si podés o salir o no, tenemos que estar empoderados como sociedad, por eso los jóvenes lejos de irse por favor entiendan que este año, es el año que cambia la historia, no se pueden ir tienen que estar acá para pelear, porque es nuestro país nuestro futuro, y yo estoy más convencido que nunca el primer tiempo fue el prólogo del cambio y ahora viene el cambio definitivo, el segundo tiempo son 20 años de crecimiento porque dejamos el populismo atrás dejamos el facilismo y confiamos en esas capacidades", finalizó el expresidente.

