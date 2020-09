Lucha contra la pandemia: intensifican controles policiales en el Gran Mendoza

El Gobierno comenzó su plan de intensificación de controles centrado en el Gran Mendoza, de cara al inminente Día del Estudiante y comienzo de la primavera, pero también buscando cumplir con el objetivo de disminuir la circulación de ciudadanos para así evitar la propagación del coronavirus y comprometer aún más, al sistema de salud que se encuentra casi al límite de la respuesta que puede dar ante el avance de la pandemia.

Según datos de la Municipalidad de Capital, el 75% de los infractores tienen entre 18 y 39 años.

Los jóvenes son los que más violan las normas.

El Subsecretario de Relaciones Institucionales de Seguridad, Néstor Majul indicó en diálogo con los medios este viernes, que “desde las 00 hs comenzó un operativo de intensificación de controles en la provincia pero en especial, en el Gran Mendoza”.

Se movilizará un total de 2.100 efectivos para estas maniobras de control, reconoció Majul

“La idea nuestra es colaborar con bajar la circulación. En esto apelamos a la solidaridad de la gente, que no salga sino lo tiene que hacer y para no saturar el sistema sanitario evitando así, recrudecer restricciones" declaró el funcionario.

“Todos los controles van a seguir donde los teníamos, vamos a intensificarlos pero también se van a agregar efectivos tanto los que circulan a pie, en bicicleta, motos y móviles”, detalló Majul.

En un mensaje dirigido a quienes circulan por la vía pública, el funcionario de Seguridad destacó: “Recuerden que la reserva en el restaurante tiene que coincidir el día con la terminación del número de DNI, de la persona que esté a cargo de hacer la reserva. También llevar el permiso de libre circulación, que seguramente lo tiene alguna actividad de extrema necesidad y por supuesto alguna emergencia que sea totalmente comprobada, para el resto apelamos a la solidaridad de que si no tienen que salir, por favor no lo hagan. La idea del gobernador es muy puntual, de no hacer más restricciones y por supuesto, no saturar el sistema sanitario”.

“La diversión nocturna que se termina a las 23:30”.

El Subsecretario de Relaciones Institucionales de Seguridad. reconoció que la maniobra responde al control de la situación para el próximo 21 de septiembre y remarcó que “la circulación se corta a las 23:30 y hasta las 5:30 del otro día no se puede circular en la provincia de Mendoza”, cerró el funcionario