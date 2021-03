El tema de la lista de vacunados en la provincia de Mendoza, ha generado mucho polémica, principalmente en el seno político y en todos funcionarios de la Legislatura Provincial, hablamos diputados y senadores.

Lucas Ilardo, senador del Partido Justicialista conversó este viernes con El Interactivo, noticiero digital de Diario El Ciudadano que se emite de lunes a viernes de 12:30 a 13:30 hs y lanzó contundentes declaraciones sobre dicho tópico.

Video con la entrevista completa a Ilardo:

“Tenemos que estar preocupados y tenemos que ocuparnos. La realidad es que tenemos la triste noticia de que Mendoza es conocida por ser la provincia con menores niveles de aplicación de vacuna, última en el pelotón, 37%. Muy lejos de quien le sigue, que es la provincia de Chubut, que tiene 10% más que nosotros. El pelotón que está arriba tiene 90% de aplicación, eso habla de una falencia, de una demora al comenzar el operativo de aplicación”, comenzó evaluando Ilardo.

“Nos enteramos esta semana de algunas irregularidades. Al caso lo comencé junto con el senador Romano y otros senadores más. Al principio me trataron de loco, luego terminaron de aparecer serias irregularidades en muchos casos. Gente que estaba vacunada, en el listado que no aparecía, familiares de legisladores, primos, tíos, hermanos, el intendente de un departamento sin tener autorización en virtud del calendario para ello, concejales”, explicó el legislador.

“Lo que sucedió en Mendoza fue de una gravedad fuerte. Agradezco tener la posibilidad de hablarlo con ustedes (con El Interactivo) porque realmente ha habido una protección mediática fuerte. Si esto hubiera sucedido en cualquier otro lugar del país habría sido un verdadero escándalo”, remarcó.

-Decidiste no dar nombres, pero se conoció que el intendente de San Martín que además es de profesión médico, es uno de los vacunados. Pero también tengo la información de que uno de sus hijos sería uno de los vacunados, agregó Gabriel Landart a lo que Lucas Ilardo respondió:

“En realidad el hijo del intendente es una persona que trabaja en terapia intensiva en el Perrupato, está correctamente hecho (el acto de vacunarlo). En el caso del intendente, él es médico, pero según la fecha en que se vacunó el calendario indicaba que no estaba autorizada la vacuna para médicos de consultorio privado porque él tiene un bloqueo para ejercer en lo público. Obtuvo una vacunación, no sabemos cómo, porque era el único médico que en esa fecha siendo médico de consultorio privado estaba vacunado, lo cual es una irregularidad. Además concejales vacunados, también el presidente del Concejo Deliberante en San Martín, familiares de concejales”, disparó el senador mendocino.

“Lo que sucedió en San Martín y en General Alvear donde hay un legislador que ha vacunado a toda su familia, sus primos, tíos y todos es un verdadero escándalo. Ha habido casi paralelamente dos vacunatorios en San Martín y General Alvear con un descontrol y desmanejo absoluto, de lo cual el Gobierno provincial ha decidido no hacerse cargo”, criticó Ilardo.

“El ministro Ibáñez hizo un papelón después de haber entregado hace 3 días una lista donde él aseguraba que estaba completa, perfecta y que era lícita. Nosotros denunciamos que era trucha y ayer aparecieron con otra lista, diciendo que era distinta. Hablamos de una irregularidad que no sabemos cómo lo explican”, dijo.

“Vino sin foliar (el expediente de las listas), eso no es normal en la Legislatura. No se debería haber recibido. Ninguna hoja vino firmada por el Ministerio de Salud, ni del Gobierno de la provincia. Eran como si las hubiera escrito cualquiera de nosotros, había nombres que estaban mal escritos a propósito, eran justo de las personas que no se podían vacunar para que cuando uno los buscara no los pudiera encontrar. Le ponían una V por una B. Ha sido un escándalo. Eso sumado a algo más grave, tenemos más de 50 mil dosis de vacunas sin aplicar en la provincia de Mendoza, un Gobierno que no nos explica por qué no las ha aplicado. Un Gobierno que se da el lujo de frenar el plan de vacunación viernes, sábados y domingos; como si nos pudiéramos dar ese lujo para lograr acelerar el ritmo de vacunación”, opinó el senador del Partido Justicialista

Además Ilardo fustigó la ministra de Salud, Ana María Nadal y al gobernador Suarez, al decir que “la ministra de Salud no da explicaciones y un gobernador, como siempre prefiere charle la culpa a cualquier otro menos hacerse responsable. Hoy es la provincia insignia de desidia en materia de vacunación”, criticó.

“Me parece vergonzoso lo sucedido a nivel nacional, que por suerte el presidente tomó la drástica y rápida decisión de correr al ministro de Salud de la Nación”, opinó por otro lado el legislador en torno al vacunagate que salpicó al gobierno nacional.

Rápidamente el legislador dejó en claro a su entender, que si las irregularidades se hubiesen cometido por parte del peronismo provincial, la repercusión política hubiese sido enorme: “Voy a actuar de periodista un ratito y le hago una pregunta, imagínense que un legislador peronismo, voy a poner mi ejemplo, imaginen si hubieran descubierto que yo he vacunado a mi madre, mi hermana, mi primo, mi familia, a mi pareja y cuñados ¿cuál habría sido el nivel de escándalo con el listado de toda mi familia? Eso sucedió con un legislador de la UCR y no lo sabe ni el 90% de Mendoza”, aseveró Ilardo.

En torno a la relación política entre la provincia y Nación, el senador justicialista opinó:

“La verdad es que a Mendoza le va a ir bien cuando trabaje en conjunto con la Nación. Mendoza necesita del Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional necesita de los mendocinos, necesitamos una relación virtuosa. Cuesta creer que el gobernador no es lo suficientemente inteligente para saberlo, lo sabe pero lo que tiene que saber el gobernador es que él va a seguir gobernando igual que el presidente. Entonces se tienen que llevar bien, al gobernador le quedan 3 años más de gobernar y al presidente también. Tiene que dejar de pensar en las elecciones y más en los mendocinos. No tengo dudas que una relación virtuosa va a generar trabajo, crecimiento, obra pública. Es una obligación que se lleven bien. Creo que esta decisión no es propia del gobernador, no sé si el gobernador está tomando sus propias decisiones, pero por ahí es momento de que lo haga”.

Rápido de reflejos uno de los periodistas que conduce El Interactivo, le preguntó a Ilardo sí la figura política de Alfredo Cornejo, podía ser la razón por la cual el gobernador podría no estar tomando sus propias decisiones, a lo que el senador contestó:

“Me cuesta pensar que el gobernador sabiendo que le quedan tres años (de gestión) y al presidente lo mismo defina priorizar un posicionamiento político a nivel nacional, que los intereses de los mendocinos. No sé a quién responde el gobernador, pero tiene que empezar a priorizar a los mendocinos en lugar de a otros dirigentes en la carrera política”.

“Un dato insoslayable es que desde que asumió Alberto Fernández ha enviado cuatro veces más de dinero de lo que recibimos de Mauricio Macri en toda su gestión. Creo que hay una discriminación positiva de Alberto Fernández hacia Mendoza. Mauricio Macri no solo eliminó el subsidio del transporte, sino también el fondo de la soja que era un dinero con el que vivían todos los municipios de la provincia, avalado por los legisladores de la UCR y aprobado por Alfredo Cornejo”, opinó Lucas Ilardo en torno al vínculo entre el gobierno de Suarez y el Fernández.

Además disparó contra el titular de la UCR a nivel nacional y diputado por Mendoza en el Congreso de la Nación, Alfredo Cornejo al decir que “hoy la provincia está en juicio con la Nación para que le devuelvan ese dinero al que renunció Alfredo Cornejo, quien debería ser juzgado por haber perjudicado el erario público de la provincia”.