Los jefes comunales reclaman ayuda y trato igualitario

El hotel situado a la vera del Acceso Oeste sirvió de sede para que los mandatarios comunales se reunieran en el Congreso Municipal 2021, el pasado viernes, y dejaran oír su voz y sus reclamos. Se sabe que, ante cualquier problema, el vecino recurre en primer término al gobierno municipal, aunque sea por responsabilidades que corresponden a empresas de servicios, u otras jurisdicciones como la nacional y la provincial. Señalan que eso muchas veces pone en jaque sus presupuestos.

Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén y anfitrión del Congreso, dialogó con FM 91.7 y expuso en parte las conclusiones del encuentro. “Acaba de terminar el encuentro, y están los corrillos de los comentarios de las cosas que van quedando, que siempre suelen ser más sustanciosas que lo puramente académico que se discuta, o lo político en general”, comenzó, explicando que “hubo dos congresos simultáneos: el de política tributaria en el Consejo Tributario Provincial, integrado por los secretarios de Hacienda y funcionarios del área de Hacienda de todos los municipios, más el encuentro de intendentes, que es un cumplimiento a la Ley Orgánica de Municipalidades”, que dispone que se tiene que reunir cada dos años y que el año pasado no se pudo hacer por la pandemia.

Los debates

Consultado sobre los temarios en discusión, Iglesias señaló que “se plantearon básicamente los desafíos que ya venimos teniendo los municipios desde hace mucho tiempo, y que veremos cómo se mejora la solución”, y precisó que “el tema es que los municipios tienen algunas tareas propias que deben afrontar, y para eso tiene su propio presupuesto, más la coparticipación, etcétera, pero tienen también numerosas demandas de los vecinos numerosas demandas, y que tienen que ver con áreas que no son municipales”.

Cuestiones como “agua, saneamiento, seguridad, por ejemplo, también en hidráulica y con entes de servicios”, y a partir de ese problema, es que desde el Congreso se coincidió en lo que el intendente apuntó: “Nosotros aspiramos a que, de mínima, se coordine adecuadamente para tener una relación más fructífera, y se establezca en forma más taxativa que lo que es actualmente cuáles son las áreas de responsabilidades, y si tenemos que hacernos cargo de alguna cosa, que se nos brinden los recursos, porque sinceramente muchas veces nos lleva más tiempo y más dolor de cabeza atender lo que no tenemos ni siquiera jurisdicción, que aquello que nos compete plenamente”.

En la semana anterior se transformó en ley el proyecto de Unificación Tributaria Municipal, e Iglesias también analizó el tema. “Esto es un proceso que ya se viene trabajando, y que apunta fundamentalmente a una homogenización y simplificación de los códigos tributarios de los municipios”, explicó. En esencia lo consideró “un avance, es un tema político pero técnico también, y se necesita capacitar a todos los sectores de Rentas municipales, alinearse con los objetivos comunes”.

Ganadores y perdedores

El tema de los recursos sigue siendo el principal blanco de críticas de los mandatarios comunales. Básicamente, se reclama igualdad en la asignación y no la discrecionalidad que muchos denuncian, teniendo en cuenta que muchas veces se distribuyen más teniendo en cuenta la adscripción política que las necesidades reales. Iglesias, al respecto, afirmó: “Nuestra Constitución marca un régimen federal en su letra y en su espíritu, pero no se lo respeta y cada día se ve más. Digo esto porque de los tributos que se han creado en estos últimos dos años, todos han sido no coparticipables. Es decir, no recibimos ni la Provincia ni los municipios nada de esto automáticamente”.

“Por eso tenemos que ir al ‘besamanos’, a chupar las medias, como se dice habitualmente, hablar con funcionarios nacionales para que según la cara o el color político del intendente o del gobernador le digan sí, no, más o menos”. situación que consideró que “no es justa, el Ejecutivo no tiene en cuenta las necesidades de cada uno de los demandantes, y nos hace ser mendicantes y tratar de dibujar una sonrisa, cuando lo único que tenemos es la angustia”, agregó.

“La demanda de nuestros vecinos entonces suma un argumento, una sensación como de desdén desde el punto de vista técnico, como que nos dicen desde Buenos Aires ‘los proyectos los tenemos que revisar nosotros, no confiamos en vuestra capacidad’ y después lo terminamos ejecutando los municipios de la provincia, con los técnicos y profesionales propios y bajo nuestra responsabilidad, pero fundamentalmente con algo que la nación no tiene, que es el control social de los vecinos”, expresó Iglesias.

Para el jefe comunal de Guaymallén, la discrecionalidad se nota mucho. “Yo, por ejemplo, en seis años que llevo de gestión no he recibido nada, ni un peso, y eso que ahora no lo necesito sinceramente”, dijo hablando específicamente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que distribuye discrecionalmente la Nación, y de los cuales Mendoza en los últimos tiempos no recibió ninguna asignación.

Finalmente, se refirió a la situación y los próximos pasos de su municipio. “He logrado ordenar las finanzas de la comunidad, pero cuando inicié la gestión sí necesitaba (recursos), donde no teníamos ni para comprar papel higiénico para los empleados. Lo digo de una forma un poco fuerte, pero es la realidad, en ese momento lo necesitaba. Bueno, no lo recibí ni lo quiero, yo lo que quiero es una distribución automática de los fondos, cosa que no tenga que ir a ningún besamano de un funcionario de turno, designado y no elegido, para que termine esto de que a los vecinos se los va a beneficiar o no según la pertenencia político partidaria de su intendente”, dijo finalmente Iglesias.