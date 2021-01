Los empresarios que sienten vértigo en Mendoza

Un 70% de empresarios mendocinos consultados por una reciente encuesta realizada en todo el territorio provincial manifestó haber recibido un escaso apoyo de parte del Estado durante 2020.

El resultado fue producto de la encuesta realizada por medio de 15 cámaras sectoriales y 3 territoriales encarada desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, UCIM. Donde además se visibilizó, sin distinción de rubros, que más de un 57% se encuentra completamente operativo, es decir, que la actividad que desempeñan no fue afectada por la pandemia por el coronavirus y tampoco por las medidas instrumentadas desde el Gobierno.

En cambio un 30% denunció que se encuentra parcialmente operativo y un 12,5% sin operaciones. En tanto, en el sector comercio un 76,47% ventiló que se encuentra totalmente operativo, identificando al rubro alimentos y venta de materiales de la construcción.

Ante este panorama es que desde la UCIM, en la voz de su titular Daniel Ariosto, volvieron a la carga con los reclamos que ya fueron publicados por El Ciudadano cuando denunciaron una escalada de la desocupación: “Si hablamos de empresarios mendocinos en pandemia, tras un 2020 con caída de actividad, nos encontramos con un panorama para nada alentador, con muchas pérdidas en la gran mayoría de las actividades y con perspectivas de profundización de la crisis”.

Anteriormente desde la entidad local habían levantado la voz en reclamo de que ninguna de las cartas enviadas al Gobierno Nacional habían sido contestadas. En ellas describían el caro estado de situación que ahora ha sido desmenuzado en números por la reciente encuesta en cuestión.

“Esto es un baño no de relato sino de la realidad en la que vivimos”, reflexionó Ariosto respecto a los resultados de la encuesta. Y añadió: “Porque los empresarios también forman parte del país y se preocupan por temas que exceden su órbita de subsistencia diaria y entre los temas que debaten en el ámbito de su organización gremial muestran preocupación por asuntos puntuales”, manifestó aludiendo a tópicos puntuales.

Uno de ellos se refiere a los gastos del Estado: “Vemos a funcionarios que exigen sacrificios de parte de todos los argentinos y que no están dispuestos a renunciar a sus dietas y privilegios. Jubilaciones de personas en actividad que no se ruborizan cuando ven que un jubilado cobra $ 19 mil de mínima y que no parecen ser conscientes de la tasa de desempleo en aumento y que cada vez hay más argentinos, más jóvenes y niños, pobres. Con la cantidad de problemas que esto acarrea para la coyuntura y para el futuro. Presente y futuro de un país endeudado, empobrecido, en gran parte por responsabilidad de la clase dirigente”, reclamó.

También puso la lupa sobre la clase política preocupada por lo electoral “que sigue manteniendo sus privilegios a cualquier costo. Diariamente vemos en la prensa como se toman medidas electoralistas y como los políticos se preocupan sobre lo que será de su poder, luego de las elecciones, independientemente de los destinos de sus gobernados”.

En ese orden Ariosto llamó la atención sobre la “falta de una política económica clara, que indique hacia dónde nos dirigimos. Vemos como la pandemia se ha llevado todo el protagonismo. En la actualidad, la vacunación parece la solución al tema que nos ha preocupado durante todo este año y que debemos reconocer. Las autoridades provinciales y nacionales han estado muy atentas y han implementado acciones para controlar, en la medida de sus posibilidades a este virus. Pero, sabemos como sigue el tema sanitario y qué esperar al respecto, situación que no sucede con la economía. El aporte al sistema sanitario parece ser prioridad absoluta”.

El pago de la deuda, según el dirigente “es un tema que los ha ocupado y ocupa. El pago de los sueldos a estatales y beneficios al sector más carenciado, también. Los ATP dejaron de pagarse el 31 de diciembre de 2020”.

Asimismo marcó lo que consideró como una “falta de preocupación de las autoridades por el abismo que enfrentan no solo empresarios pymes y medianos, sino lo que significará la pérdida de una gran cantidad de empleos”.

“El ATP sirvió para que los empresarios pudieran sostener su planta de empleados durante lo peor de la cuarentena. Pero las actividades no han demostrado recuperarse al ritmo de la apertura de los cepos existentes. Apareció el fantasma del desabastecimiento y la falta de insumos para numerosas actividades productivas. El desempleo de muchos, la caída en la informalidad de muchísimos, la inflación que nunca se fue y la falta de poder adquisitivo, producto del combo mencionado, no parecen poder esperanzarnos en el mediano plazo. La macroeconomía, en este contexto más que complicado, no tiene respuestas tampoco, para los problemas cambiarios y para las dificultades de siempre de la balanza exterior”, resumió.

La conclusión de los empresarios que brindaron la información que dio lugar a “un buen trabajo de los profesionales de nuestro Observatorio Económico marcan este panorama del que veníamos advirtiendo. Es que ante la aparente parálisis de los gobiernos frente a la economía, deberán asumir protagonismo, llevar ideas, dialogar y proponer salidas creativas , para constituirse en una positiva ayuda”.

“La conjunción entre el sector público y privado es indispensable. Despertar interés en los responsables de que todo vuelva a funcionar, no solo de recaudar, a cualquier costo y en cualquier contexto, es fundamental para el logro de programas económicos adecuados que permitan la recuperación de las actividades productivas”, apuntó.

Y apeló a la sociedad en su conjunto: “Tenemos que sostenernos y mantenernos y así lograr que todo el cuerpo social recupere la confianza de que su destino no será la pérdida de su negocio o de su empleo. Lograr este objetivo es obligación y trabajo de todo los argentinos”.

En la encuesta de UCIM participaron:

CECIM: Cámara de Constructores Independientes de Mendoza

ASINMET: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza

Cámara de Turismo de Mendoza

APROCAM: Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES PANADEROS

ADEMA: Asociación de Empresarios Madereros y Afines

Asociación Viverista de Mendoza

CALIJU: Cámara de LIBRERIAS Y JUGUETERIAS

ACOVI: Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas

CAFIM: Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza

SEGUROS: SOCIO DE UCIM Y DIRECTOR GRUPO ASEGURADOR PROF

COMISION DE COMERCIO DE UCIM

COMISION DE INDUSTRIA DE UCIM

CAMARA COMERCIO E INDUSTRIA DE MAIPU

CAMARA DE COMERCIO DE LAS HERAS

CAMARA DE COMERCIO DE MALARGUE

CÁMARA DE COMERCIO DE ALVEAR

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL

Para consultar la encuesta completa seguir el siguiente enlace haciendo click aquí.