Los dueños de natatorios pidieron por un pronto regreso

En Casa de Gobierno dueños de natatorios se manifestaron, pidiendo que se habilite la actividad que llevan adelante, teniendo en cuenta que hace más de tres meses no pueden abrir, a raíz de la pandemia de coronavirus.

Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes, atendió el reclamo y les respondió: “La situación sanitaria no la determina el área de Deportes. ¿Está claro? Yo no tengo la atribución de habilitar actividades como a mí me gustaría o a mi criterio”.

Una dueña de natatorio destacó el accionar del intendente del departamento de San Martín: “Hay que tener en cuenta la postura médica, que son los asesores, siendo el doctor Rufeil, el intendente de San Martín, un médico, reconocido. Es una palabra autorizada y ha autorizado a una pileta a funcionar, está funcionando hace casi un mes”.

Por su parte, Chiapetta continuó: “La provincia no ha autorizado las piletas en ningún sector, en ninguna parte de la provincia. Esa autorización es exclusivamente municipal y no tiene el aval de la provincia. Pero los intendentes tienen esa autonomía también. Esa atribución que nada más la ha tomado el intendente de San Martín, no otros departamentos, pueden habilitar a actividades específicas de acuerdo a lo que consideren”.

Otra propietaria de natatorio advirtió: “Tenemos gente enferma que no puede ir a dar una vuelta al parque, no puede caminar, no puede hacer otra cosa que nadar. Por eso creo que ustedes tendrían que haber puesto más atención a gente que no puede moverse”.

Chiapetta, con respecto a ese tema respondió: “Si algún intendente por su propia responsabilidad quiere hacer alguna habilitación de alguna actividad lo puede hacer, como en el caso de San Martín. Pero la verdad es que la mayoría de los municipios trabajan en conjunto con la situación sanitaria que determina el Ministerio de Salud”.