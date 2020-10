Los colegios no pueden apartar a los alumnos de clases por falta de pago en las cuotas

El domingo 15 de marzo el presidente Alberto Fernández anunció el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio para los niños, el mismo los eximía de clases presenciales. Lo que parecía ser una cuarentena de 15 días, se fue extendiendo y no hay fecha cierta del regreso de los chicos a las aulas.

Gran incertidumbre se ha generado con respecto al pago de las cuotas en los colegios privados. En el país, entre el 50% y el 70% de las familias tienen morosidad en la escuela de sus hijos.

Para conocer más de la realidad El Ciudadano contactó a la abogada Fabiola Calle, matrícula 5588, si el colegio puede dejar de brindarle clases al hijo de un padre que adeuda la cuota, y la magistrada manifestó: "Bajo ningún concepto” y amplió “al ser la educación, tanto primaria como secundaria, obligatoria no pueden dejar de darle clases en todo el ciclo lectivo por más que el progenitor no abone”.

“Durante el año en curso, no se los puede privar del dictado de clases, ya sea de la plataforma, como es la situación extraordinaria por la que estamos transitando en este momento o el ingreso al colegio es época normal. Luego desde la institución, tienen dos opciones o bien firmar pagarés, por la totalidad de la deuda, para ejecutarlos o normalmente no los inscriben para el otro año”.

Sobre la consulta si abarca todos los colegios privados, ya sea que tengan subsidio del Estado o no indicó: “Son muy pocas las escuelas que quedan 100% privadas, y por más que no reciba ayuda, la educación es por ley un derecho, por lo tanto, no pueden privar al chico del dictado de clases”.

Y agregó “el colegio antes debe emplazar al progenitor a que en un determinado tiempo abone el saldo deudor”.

Ante la situación compleja que atraviesan tanto padres como las escuelas recomendó “que se acerquen al colegio o traten de contactarlos de forma virtual, para explicar su situación e intenten llegar a algún tipo de plan de pago para mantener la regularidad”.

Para cerrar Calle aconsejó “también se puede pedir una reducción en los intereses por mora o la quita total. Lo cual ya dependerá de la buena voluntad de la escuela, que evaluará situaciones particulares de cada familia”.