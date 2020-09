Los clubes de tenis piden seguir en actividad

Uno de los sectores más afectados por las restricciones colocadas por el gobernador Rodolfo Suarez en la nueva etapa de la cuarentena, son los clubes deportivos. Estos fueron cerrados hasta que baje la tasa de contagios en la provincia.

El mismo Suarez aseguró en la conferencia de prensa que si no bajan los contagios y la circulación de los mendocinos, se podría volver al aislamiento social o fase 1. "Si tenemos que tomar otra medida estricta de cierre absoluto, lo vamos a hacer. Esta es la última medida que podemos hacer de flexibilización para que, acompañada con la conciencia individual de cada uno, podamos mantener que mucha gente pueda trabajar".

El presidente del Andino Tenis Club, Facundo Marquesini, criticó la decisión del gobierno y aseguró que no hubo contagios de COVID-19 en clubes deportivos: "tuvimos el caso de tener dos socios que tuvieron COVID-19 positivo, sus compañeros de tenis no sufrieron contagios; por lo cual podemos decir que somos una de las pocas actividades que acreditamos que se pueden practicar con un contagiado por COVID-19 y no se produce el contagio".

Los socios del Andino habían reclamado seguir en actividad.

Marquesini aseguró que la información que dio el gobernador sobre el crecimiento de contagios en clubes, es errónea. "Acá solo tuvimos dos socios, que uno se contagió en el trabajo en un banco y otro en locales gastronómicos en la zona de La Alameda. Vinieron acá, practicaron pero no contagiaron a nadie".

Además remarcó la importancia de la práctica del deporte para los jóvenes que se encuentran encerrados durante muchas horas en sus domicilios: "en las canchas vienen a jugar 50 o 60 chicos, juegan una hora y se retiran, es la única actividad que tienen estos niños que todo el día están en sus casas, o sentados tomando clases o jugando en línea con sus compañeros".

Proponen reducir el cupo

Marquesini contó que mantuvo una charla con el subsecretario de Deportes, Federico Chiappeta, donde propuso algunos puntos para que sigan funcionando:

Que la asistencia a los clubes también esté bajo el régimen de terminación del DNI, "con eso bajamos a la mitad".

También que la práctica del tenis sea solo en modalidad singles.

Permitir que los profesores sigan dando clases porque es su forma de ingresos.

"Esta restricción al tenis es injusta, desde la Federación de Tenis se está evaluando interponer un amparo porque es discriminatorio que unas personas pueda sentarse a comer en una mesa de un metro cuadrado con otras tres sin barbijo; y no jugar al tenis que está a 25 metros", finalizó Marquesini.