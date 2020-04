La vuelta de los estudiantes a las escuelas sigue estando signada por la incertidumbre, en medio de una pandemia que aún no muestra claramente cómo será su evolución, y eventualmente cuando se llegará al pico de contagiados para iniciar la fase de normalización.

Como ocurrió con otros temas, como por ejemplo la reapertura de la mayoría de las actividades económicas, se van tomando decisiones sobre la marcha contemplando el acontecer de cada día y las señales que dan los responsables de las áreas de salud.

En Mendoza, en declaraciones realizadas ayer, el director general de Escuelas, José Thomas indicó: “Sé lo mismo que Trotta. Él dijo que hay una incertidumbre grande en la Argentina, no se sabe cuándo vuelven las clases, pero que es una decisión no educativa, es una decisión de los epidemiólogos, es técnica. La verdad que uno ve cómo se dan las cosas y sabe que no va ser en el próximo mes”.

Nicolás Trotta y José Thomas.

En el mismo sentido, entonces, está evaluando los acontecimientos el gobierno local: “Nosotros desde la DGE nos estamos preparando para esto, para saber que esto no es dos semanas ni un mes, va a durar más tiempo y debemos estar preparados para poder continuar con las trayectorias educativas de todos nuestros alumnos”.

La experiencia de las clases virtuales

Mientras se aguarda la normalización, se sigue trabajando a través de las plataformas digitales, incorporando novedades y tratando de resolver los problemas que se presentan sobre la marcha. “Vamos creciendo día a día con todas las medidas que vamos tomando”, añadió Thomas, agregando: “Hemos implementado una plataforma que ya tiene 150 colegios para poder llegar de mejor manera a los chicos. Hemos logrado liberar los datos de mendoza.edu, con lo cual cualquier celular que no tenga crédito igual puede acceder. Esta semana estamos llegando con cuadernillos, con 120 mil cuadernillos a todos los chicos que no hemos llegado de ninguna otra manera”.

A la hora del análisis, Thomas resaltó: “Creo que una de las fortalezas de lo que está ocurriendo es que se están visibilizando grandes asimetrías que tenía el sistema educativo, pero que la tiene hace años. Esta situación ha puesto sobre la mesa y nos ha hecho trabajar y visibilizar esta situación de los chicos a los que no estamos llegando. Estamos muy focalizados en trabajar en eso”.

Campaña de donación de celulares

Desde el Gobierno también se ha lanzado una campaña que esperan que dé frutos prontamente solicitando la donación de celulares. “Entendemos que hay un grupo de familias que vive donde hay acceso de datos de telefonía celular pero no tienen el aparato. Queremos un poco la colaboración de la sociedad para poder llegar a esos chicos que son los más vulnerables”, señaló el director, sabiendo que en muchos hogares han quedado terminales en desuso por reemplazo, y que pueden ayudar a muchas familias a superar el trance. El requisito es que sean teléfonos inteligentes, y no se requiere que tengan línea.

Quienes estén interesados en la campaña de donación de dispositivos móviles, debe ingresar a la página www.mendoza.edu.ar. Si quieren donar dinero hay una cuenta de banco, hay algunas sucursales de supermercados Vea que se han sumado, también la cadena de farmacias Del Centro, los puntos de Reciclar y también se pueden sumar todos los comercios que estén abiertos. La única condición es que estén operativos y que puedan navegar en alguna página de internet.

El ámbito nacional

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reconoció ayer que las clases están “mucho más cerca" de reanudarse después de las vacaciones de invierno que "en las próximas semanas", ante la pandemia de coronavirus.

A un mes del último día en que los alumnos concurrieron a las escuelas, el funcionario nacional admitió que “es una alternativa" que se retome la rutina escolar luego del receso invernal.

“Estamos mucho más cerca de ese escenario que de una vuelta en las próximas semanas", sostuvo el integrante del Gabinete en declaraciones radiales.

“No tenemos certezas: no las tenemos nosotros, ni ningún otro país del mundo", remarcó.