Padres y alumnos del Liceo protestaron por la vuelta a clases presenciales

Este sábado desde las 17, un centenar de personas autoconvocadas se hicieron presentes en la puerta del Liceo Militar General Espejo para reclamar por la vuelta a la presencialidad en las aulas de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Desde el establecimiento educativo informaron que este lunes vuelven a la presencialidad.

Si bien el resto de las escuelas y colegios provinciales, retomó las clases, el Liceo no ha abierto sus puertas a los alumnos desde que concluyó el confinamiento estricto de 9 días dictado por el Poder Ejecutivo Nacional a través del DNU 287, y fue sometido, una vez más, a la modalidad virtual dispuesta para el resto del país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires.

La protesta se desarrolló en forma pacífica y con buen acatamiento del distanciamiento social y uso de barbijo. Tanto los adultos como menores presentes se hicieron escuchar con silbatos, bocinas, entonando el Himno Nacional Argentino y otros cánticos patrios, mientras alzaban sus banderas, pancartas y globos celestes y blancos.

El Ciudadano concurrió a la entrada del Liceo Militar General Espejo para realizar una cobertura presencial del acontecimiento y registrar las voces de los presentes.

Testimonios de los padres

La convocatoria fue organizada de manera independiente por padres y madres de los alumnos del colegio, representados hoy por delegados que accedieron a entrevistas propuestas por este diario.

Una de las madres presentes, identificada como Mercedes Reta, señaló que el reclamo apunta al Ministerio de Defensa, que es el organismo de competencia nacional que determina el alcance de las medidas sanitarias para el Liceo. Según expresó la mujer, la decisión de no permitir la vuelta de clases presenciales responde a una intención política que ignora los intereses y la realidad actual de la institución y sus concurridos.

La entrevistada afirmó que el director de la institución habría dispuesto hoy mismo que el lunes "debería presentarse la burbuja 1", indicando que, tras el reclamo, el colegio volvería a abrir sus puertas".

"Nosotros estamos hoy en una lucha contra las autoridades que nos rigen. El Ministerio de Defensa ha dado orden de cumplir el DNU presidencial sin ninguna razón y sin adaptarse a la comunidad educativa que tenemos.", explicó la mujer. "Los protocolos se están cumpliendo fervientemente en el Liceo y funcionan tan bien que es una pena que las autoridades no nos escuchen. La decisión es caprichosa y de una bandera política que no estamos dispuestos a llevar adelante. Queremos que nos den una solución."

De acuerdo a lo relatado por la delegada, el reclamo de los padres cuenta con el aval de los alumnos y maestros del Liceo. "Las docentes tienen un estrés tremendo porque esto es insostenible. Los chicos quieren volver a clases, nos pidieron participar".

"Están dañando a los chicos"

Otro de los elegidos para representar el reclamo por la vuelta a las aulas en el Liceo es Augusto Kozusnik, quien, en diálogo con El Ciudadano, manifestó su preocupación por lo que los alumnos han transmitido a sus padres desde la vuelta a la modalidad virtual: "El daño psicológico que le están provocando a los chicos es muy importante, y no sé quién va a responder por eso. Un chico de primero o segundo grado no sabe leer., los están marginando y no están siendo igualitarios con esta medida", analizó. "Ellos se emocionan cuando vienen a su colegio y quieren ver a sus compañeros, siempre manteniendo el protocolo para que no se sientan disminuidos y podamos seguir viniendo a clases".

Por último, argumentó que la situación sanitaria dentro del establecimiento está controlada, por lo que sus representados no entienden el fundamento de la decisión que obliga a volver a la virtualidad. "La idea del consenso de los padres es hacerle entender al Ministerio de Defensa que estamos cuidando mucho a los chicos. Si tenemos 1.075 alumnos de los cuales sólo 6 se han infectado y no dentro del colegio, quiere decir que pueden seguir participando de las clases".

El diálogo con el personal educativo del Liceo Militar

Los padres aseguran que tanto las autoridades del establecimiento educativo como el personal que trabaja en las aulas han mostrado el apoyo al pedido de presencialidad en el ciclo lectivo. Según especificó Kozusnik, "los docentes en su mayoría quieren trabajar, pero las medidas los olvidan. Es un perjuicio tanto para los alumnos como para ellos porque no les dan las herramientas para trabajar. Es muy fácil cerrar por pandemia sin ayudar a los docentes que hasta sacan de su bolsillo para mantener las clases virtuales".

En medio de cantos y bocinazos, una de las madres se acercó al móvil de El Ciudadano para ratificar que el Liceo cuenta con un estricto cumplimiento de los protocolos, y que las autoridades competentes ignoran que la mayoría de los docentes de la institución ya han sido vacunados contra el COVID-19 con las dosis necesarias.