Ley de Alquileres: ¿Cuánto subieron con la nueva normativa?

La nueva Ley de Alquileres se hizo efectiva en el mes de julio y los montos mensuales tuvieron su primera suba bajo una nueva fórmula de actualización, un Índice para Contratos de Locación (ICL) compuesto por inflación y salarios.

De acuerdo con esta actualización los alquileres tuvieron una suba del 44% anual y si una renta inicial era de 20 mil pesos, el inquilino deberá abonar una suma 8 mil pesos más.

La legislación, que cumplió en julio un año de su sanción, ya actualizó los contratos de julio y a partir de agosto renovará los contratos que se firmaron 12 meses atrás, los cuales alcanzarían el 46% en la segunda quincena del mes según el sitio Infobae.

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, contó a un medio local: “Estamos calculando que al día de hoy estaríamos en un 44%. Un contrato que hubiera iniciado a mediados de julio del año pasado estaríamos en ese importe.

Asimismo expuso que "para un contrato que se contrató en 20 mil pesos, hoy estaríamos hablando de un contrato de 28 mil, 29 mil pesos" y explicó que esto sucede porque la Provincia, sigue con una demanda sostenida, y una "escasez de vivienda".

—¿Ven con preocupación este aumento?

—Con preocupación y realmente con pena porque esto lo vaticinamos en algún momento y sinceramente no fuimos escuchados. Entonces nos damos cuenta de que no necesitábamos de una ley, no necesitábamos de un índice, necesitábamos solamente la facturación de los propietarios.

"Aquí simplemente lo que se necesita es bajar la inflación, no hay otra alternativa mientras no se baje la inflación los índices van a seguir subiendo. Desde el 2018 que de forma crecida tenemos inflación, hemos tenido estos inconvenientes. A su vez, los salarios han quedado bajos y es una realidad que hoy nos sobrepasa, porque hoy los índices no los ponemos nosotros, los pone el Gobierno" sostuvo Irrera.

Detalles de la norma:

De acuerdo a la nueva Ley de Alquileres, los valores que pagan los inquilinos tienen una sola actualización anual, de acuerdo al índice oficial que lo establece el Banco Central. Y según el portal de propiedades Zonaprop los alquileres aumentaron ya un 27,8% acumulados en lo que va de 2021.