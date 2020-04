Presentan un proyecto para disolver el Senado de Mendoza

El proyecto señala como objetivo reformar, en forma parcial, la Constitución de Mendoza, transformando el sistema Legislativo Bicameral a un sistema Unicameral, situación que ya se ha dado en muchas provincias.

Entre los fundamentos explica que “la mayoría de las instituciones en Mendoza y la Argentina han sido establecidas y reguladas hace décadas y algunas datan de más de 100 años atrás; donde la realidad, comunidad y Estado eran absolutamente distintos por circunstancias sociales, económicas, geográficas, infraestructura, avance de la modernización, cultura, costumbres, etc".

Y continúa sobre esta temática asegurando que "nadie se atrevería a negar que todo ha cambiado y que gran parte de nuestro Estado ha quedado atrás. Algunos de los cambios que requiere nuestra provincia pueden ser implementados reformando leyes, ordenanzas, resoluciones, y otros, como este que impulsamos. Es necesario reformar nuestra Carta Magna. En la sección X, la Constitución de Mendoza establece la forma en la que puede ser reformada, artículos 219, 220, siguientes y concordantes”.

Mendoza cuenta con 86 legisladores entre Diputados y Senadores. “Desde este bloque legislativo creemos que Mendoza debe avanzar a un sistema Unicameral dejando atrás la división de Diputados y Senadores bajo el concepto de Cámara Revisora. Hoy los espacios políticos mayoritarios y minoritarios, sin excepción, actúan en bloque sin distinción entre una y otra Cámara Legislativa".

"Los distritos electorales no responden a una composición geográfica común ni representan a los 18 municipios de la provincia”, sostiene Difonso.

Más de la mitad de las provincias argentinas ya pasaron a un sistema unicameral, dejando atrás el bicameral, inclusive aquellas provincias con más habitantes que Mendoza. “Necesitamos un Estado que no solo sea eficaz, -es decir, que alcance los objetivos propuestos, en este caso, la representatividad y participación ciudadana en la elaboración de materia legislativa-, sino que sea eficiente y lo haga con la óptima gestión de recursos. Hoy la representatividad no es buena (la representación territorial de los municipios no es tal, tampoco de las minorías) y el uso de los recursos es malo. Más Estado es más Infraestructura, Salud y Educación, no más puestos políticos.

"Un Estado presente es un estado que brinda servicios públicos de calidad a todos sus habitantes, no un Estado que sostiene una enorme estructura política”, explica la fundamentación, y agrega “Creemos que este proyecto es también un aporte a un objetivo mayor: el de mejorar la distribución de los recursos del Estado para redireccionarlos a las áreas más relevantes para la ciudadanía, así como disminuir la presión impositiva, que se traducirá en más empleo y crecimiento”.

Hay provincias con una sola Cámara Legislativa, tales los casos de: Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, San Juan, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Provincias con dos Cámaras Legislativas: Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Salta.

En cuanto al ahorro económico de la medida, implicaría para este presupuesto 2020, en proyección, una disminución de 1.000 millones de pesos aproximadamente.

El proyecto

La propuesta consta de dos artículos. El primero expone cómo quedará constituida la Cámara, y el segundo es de forma.

ARTICULO 1°: Conforme lo establecido en el Artículo 223° de la Constitución de Mendoza, Declárese la necesidad de ENMIENDA Y REFORMA DE UN SOLO ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN DE MENDOZA para reformar el Artículo 64° de la misma, el que quedará redactado de la siguiente forma:

El Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza será ejercido por una Cámara de Representantes elegidos directamente: