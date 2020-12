Legisladores oficialistas visitaron la mina de potasio

Más allá de la fuerte cinchada entre oficialismo y oposición en la Legislatura, por los hechos que rodearon el asesinato de Florencia Romano, la inspección prevista al yacimiento de potasio en el extremo Sur de la provincia se llevó a cabo.

Si bien la delegación no estuvo constituida por los titulares de todos los bloques políticos con representación parlamentaria de ambas cámaras, el cometido se concretó con diputados y senadores de los partidos que integran el Frente Cambia Mendoza. Quienes fueron acompañados por funcionarios de la provincia y el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.

El motivo por el cual se negaron a concurrir los presidentes de bloques de la oposición es la negativa oficial de que se presenten ante el Poder Legislativo, el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y el director General de Policía, Roberto Munives, para que respondan sobre procedimientos durante y después del femicidio de Florencia Romano. Argumento considerado por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, como una vil utilización de un hecho lamentable por La Cámpora.

Los legisladores que concurrieron al Sur, en su mayoría no conocían el predio y obviamente, la inversión que allí había concretado la empresa brasileña Vale, por lo que se encontraron con un importante emprendimiento que reactivado se constituiría en trascendente polo de inversión productiva, de vertiente para el compre provincial y generador de mucha mano de obra directa e indirectamente.

La provincia necesita una ley para recuperar la mina de potasio de Malargüe

El importante paso dado por la administración de Rodolfo Suarez, ante los directivos de Vale está detenido a la espera de una ley que avale el acuerdo de traspaso a jurisdicción de la provincia de todo el predio con toda la infraestructura que allí se encuentra. De allí, lo importante de la inspección que se acordó entre senadores y diputados, para después decir en comisiones y finalmente en el recinto de sesiones de ambas cámaras.

A propósito, esto expresó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, Jorge López (UCR-FCM): “La verdad que siento admiración por lo que observamos y lo eso significa para los mendocinos. Con la posibilidad de poder de utilizar este lugar y esta inversión como desarrollo para generar empleo. Sabemos la importancia que tiene para nuestra provincia, para el sur provincial y específicamente para el departamento de Malargüe”.

“Para la mayoría de los legisladores que integramos esta delegación ha sido muy positivo e importante llegar hasta aquí y conocer este complejo, porque entendemos la magnitud de lo desafiante que es para el Gobierno de la provincia de Mendoza poder retomar y accionar sobre las minas de sales de potasio”, concluyó.

Quien también vertió breve análisis de la visita al yacimiento, el diputado Gustavo Cairo (PRO-FCM): “Comprobamos con el resto de los legisladores lo impresionante de la infraestructura que ha quedado, que demuestra que es un proyecto de magnitud mundial, por eso entendemos que la provincia está en las puertas de un comienzo de solución, si el Estado mendocino celebra un acuerdo con la empresa para de alguna manera empezar a producir nuevamente con todo el potencial que tiene esta zona”.

Al consultársele si lo observado es importante para la matriz productiva de Mendoza, respondió: “Sí, este complejo y lo que aquí se explota es algo imprescindible para la provincia. No puede quedar en este estado y si bien hemos visto en la inspección que se lo ha cuidado y mantenido, eso no puede ser por mucho tiempo, porque el material de va deteriorando. Por lo que considero que todos debemos ponernos a trabajar en la Legislatura para respaldar con una ley el acuerdo alcanzado entre la provincia y la empresa Vale. Es fundamental que este yacimiento de potasio no siga desaprovechándose”.

Otra de las opiniones vertidas al finalizar la recorrida en el extremo sur provincial, fue la del diputado Guillermo Mosso (PD-FCM), quien expresó: “Notamos la dimensión del proyecto Vale que, lamentablemente quedó trunco en 2003. Entendemos que se debe constituir un activo estratégico para la provincia y para el departamento de Malargüe”.

Cuando se le preguntó si él considera que este yacimiento es parte de la matriz productiva de Mendoza, respondió: “Lo debe ser, no solamente a través del rediseño del proyecto original para poder tener una producción acorde a la demanda en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, pero, además, porque es la oportunidad para generar un polo de servicios para todas aquellas empresas petroleras que están en la zona”.

Finalmente aseguró con contundencia: “Sí, considero que el proyecto potasio Río Colorado debe convertirse también en una plataforma que le permita a Malargüe generar un parque industrial para toda la zona de la lengua norte de Vaca Muerta”.