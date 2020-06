Legisladores del PJ piden a Suarez que revea el pago de aguinaldo a estatales

En plena discordia por el pago de aguinaldos, legisladores peronistas pidieron al Ejecutivo que no postergue la liquidación de sueldos complementarios para estatales.

En la sesión de este martes, las senadoras Natalia Vicencio y Andrea Blandini, presentaron un proyecto de resolución, para que el Gobierno de Mendoza explique el motivo de la decisión del pago escalonado de aguinaldos a estatales, desde septiembre.

Vicencio aseguró que repudian la acción de Suarez y que exigen conocer el estado de las cuentas provinciales.

“Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y el oficialismo debería haber acompañado para hacer entrar en razones, sobre la situación de los trabajares estatales”, manifestó Vicencio. Y argumentó: "Se hizo casi cotillón por los trabajadores de la salud, seguridad y docentes, pero cuando hay que plantear acciones concretas, que tienen que ver con la calidad de vida para que puedan seguir ejerciendo su trabajo, porque están en la trinchera, nuevamente se retrocede”.

Además, recordó que el aguinaldo es un derecho y debería cobrarse al 30 de junio, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente. “Creo que debemos cuidarnos entre todos y todas. Hemos hecho un enorme esfuerzo para llevar adelante todo lo que nos ha pedido el gobernador por la pandemia y es momento de ser coherentes en las políticas públicas que llevamos adelante”, resumió.

En la misma línea, Blandini indicó: "El pueblo ya trabajó y se expuso durante toda esta cuarentena, por ello el gobernador debe repensar que aunque sea a los servicios esenciales, hay que pagarle los aguinaldos”.

Por su parte, el senador Alejandro Abraham observó: “Me resulta difícil de creer que la provincia no tenga el dinero para pagar los aguinaldos. No sea cosa que nos enteremos de que había fondos y no se hizo en tiempo y forma como corresponde, porque se podría incurrir en faltas legales y tipificadas en el código penal”.

En tanto, el presidente del bloque del PJ, Lucas Ilardo, sostuvo que la decisión de Rodolfo Suarez fue una "mala noticia" y que intendentes de su propio partido ya se despegaron de su decisión, "por ende, los únicos que no van a tener su aguinaldo son los estatales de la provincia de Mendoza”.

Ilardo apuntó también sobre la decisión del Ejecutivo provincial de pagar 300 millones de la deuda con el Banco de la Nación, cuestión que si estuviera acordada por convenio, podría haberse destinado a ese fin.

"No se entiende por qué el pago escalonado empieza en septiembre y no cuando corresponde. Esperamos que se revea esta medida, como han hecho los intendentes no acompañando el pedido del gobernador, de no pago. Estoy convencido de que todos van a pagar, a lo sumo postergarán a los funcionarios, pero el gobernador debe dejar de estar en soledad, porque luego retrocede en sus decisiones. Sería importante que esté acompañado y no perjudique al conjunto de los trabajadores”, cerró.