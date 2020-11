Lavalle suspendió su Vendimia para destinar los fondos a productores agrícolas

Con el objetivo de no discontinuar las ediciones de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, días atrás se acordó que el 2021 se desarrolle de manera virtual. Esta modalidad comprende las celebraciones departamentales, aunque una jurisdicción anticipó que no realizará lo acordado.

Se trata de Lavalle, cuyo intendente, Roberto Righi, anunció que destinarán el presupuesto previsto para la Fiesta a productores agrícolas que se vieron afectados por los daños climáticos.

La reciente caída de granizo y tormentas afectó cerca de 6.000 hectáreas en producción de viñedos y plantaciones hortícolas, que implican una importante inversión que llevará entre dos y tres años recuperar.

Algunas pérdidas fueron totales y para poder cultivar nuevamente, se necesitan insumos de costos elevados, que los pequeños y medianos agricultores no pueden afrontar.

Como esta decisión municipal afecta a cientos de artistas, Righi pidió comprensión y explicó que “no hay Fiesta de la Vendimia si nuestros productores están mal. No hay Vendimia si el precio del vino no alcanza para sostener la labor de la actividad”.

También invitó a las instituciones a través de las cuales se gestiona ayuda, a trabajar de manera organizada para que los recursos lleguen a todos.