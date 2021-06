Las pymes piden más presencia del Estado en su recuperación

El documento que dio a conocer la semana pasada APYME, con el título “No dejemos que el árbol tape el bosque”, reclama a los gobiernos una articulación entre sectores y una estrategia para la baja de la inflación que señalan, entre otros temas, como ausencias notables en las actuales condiciones.

Rubén Palau, su titular, analizó el comunicado y la situación sectorial en diálogo con CNN Radio Mendoza: “Básicamente, este comunicado es en función de la articulación que tiene que hacer la provincia con el Estado nacional, para empezar a diagramar o articular temas vinculantes de las pymes”, explicó, aseverando: “La pandemia vino a mostrar, de una u otra forma, la vulnerabilidad que tenemos dentro de las pymes, en un marco muy, pero muy desigual. Es por eso que necesitamos articulaciones provinciales, regionales, con la Nación, para empezar dar a conocer lo que somos”.

El dirigente reconoció, de todos modos, lo importante que ha sido la decisión del Estado en el tema Pescarmona: “Ponemos en contexto esto que fue el salvataje de IMPSA, porque pone en un lugar estratégico lo tecnológico, y las formas de exportación, como son las pymes que trabajan para IMPSA, y las que trabajan para esas pymes”, agregando: “El derrame es muy importante a nivel laboral. Tenemos que tener un Estado activo, presente, si no, caso contrario, con la vulnerabilidad que nosotros tenemos evidentemente que no vamos a salir”.

También destacó: “Nosotros nos nutrimos del mercado interno, básicamente porque no exportamos, entonces, tenemos que tener en cuenta que el Gobierno provincial pague los aguinaldos en tiempo y forma, para nosotros es muy importante, no alcanza, porque el consumo no aparece, necesitamos más participación del Estado”, y en esa articulación resaltó que debe ser, “a través de distintas formas crediticias, pero crédito con taza razonable, y que lleguen a los lugares más vulnerables, como son las mipyme en la provincia”. Manifestó que los programas lanzados “no han llegado por diferentes motivos: porque no alcanzaron, porque los bancos privados han hecho la vista gorda mirando para otro lado, para sectores más capacitados, que tienen más espalda, porque en definitiva no somos sujetos de crédito”.

Sobre los planes provinciales, como ‘Mendoza Activa’, señaló: “Sirve para un sector vinculante, pero no para las pymes, en general, que estamos totalmente vapuleadas. Veníamos de un problema muy serio de mercado interno, que fue durante el gobierno anterior, desregulación descontrolada, libre juego de la oferta y la demanda, sálvese quien pueda, y si no tenés más o menos un criterio de la mano de un Estado, es imposible”.

Mientras, en el plano federal, destacó: “Al Estado nacional, hay que hacerle notar, por ejemplo, el tema el monotributo, ¡no señores!, se están equivocando, no es el rumbo que venimos hablando con el tema del monotributo; se están equivocando el tema del aumento de los combustibles, porque esto genera inflación y va en contrapelo de las posibilidades que tenemos las pymes después de poder empezar a avanzar o al menos estabilizarnos”.

Desde el sector se trabaja para un proyecto de ley que cambie la concepción del sistema financiero. Y Palau subrayó: “Estamos trabajando sobre este tema, mancomunadamente, la Mesa Nacional de Unidad Pyme, en formar una ley que establece que el sistema financiero es un sistema público, en el cual las tasas no pueden ser de más de un dígito”.

El comunicado

Con el título de “No dejemos que el árbol tape el bosque”, señala: “Nuestra provincia padece las consecuencias de la suma de dos desgracias: la severa crisis económica y social provocada por la restauración en la Argentina del modelo de desregulación, apertura, liberalización financiera y desmesura tarifaria que pulverizó pymes, destruyó empleos y sobreendeudó a los Estados desde fines de 2015. Y la irrupción de la pandemia global del COVID-19 en 2020, cuyas dificultades sanitarias conspiraron contra el ritmo de marcha del cambio de modelo que la ciudadanía votó mayoritariamente en el país en 2019 y que se viene llevando a cabo con medidas de moratoria fiscal, baja de tasas, freno al abuso tarifario, renegociación de megadeudas, aporte solidario a grandes fortunas y replanteo al Impuesto a las Ganancias”.

En otro párrafo dice: “La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme Mendoza) considera imprescindible que el Gobierno provincial mejore sus niveles de coordinación de esfuerzos con el de la Nación a fin de que la provincia pueda avanzar en la consolidación de las condiciones sanitarias que permitan la vuelta plena a la actividad económica y la recuperación de las pymes de Mendoza, mediante el establecimiento de herramientas combinadas de crédito”.

“El programa provincial ‘Mendoza Activa I’ quedó aislado de las iniciativas nacionales y dejó de lado a la absoluta mayoría de las pymes locales, ya que éstas carecen de capacidad de inversión sin acceso al crédito”, explica el comunicado, y agrega: “Se hace imprescindible en Mendoza la activación plena de líneas de crédito de la Nación, como las del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), entre ellas la de ‘Empresas Productivas Provinciales’, destinada a impulsar cadenas de valor regionales; la de ‘Créditos Directos’ o la de ‘Desarrollo Federal’. Todas estas líneas –vigentes en otras provincias– podrían compatibilizarse con los subsidios de cinco puntos de tasa que la Provincia prevé implementar en el programa ‘Mendoza Activa II’”.

“Apyme Mendoza revalora las políticas activas de un Estado nacional que en plena pandemia ha logrado amortiguar sustancialmente los efectos sobre la actividad económica y la población más vulnerable: el IFE, la Tarjeta Alimentaria, el programa ATP, el Repro, los créditos subsidiados, el impulso al crédito productivo y al consumo, la reedición de los programas como ‘Ahora 12 y 18’, Precios Cuidados, el congelamiento de tarifas y de alquileres, la reactivación del plan Procrear, la política de controles y regulaciones cambiarias que logró contener las fuertes presiones especulativas devaluatorias, la renegociación con quitas de la deuda privada, la regulación de las telecomunicaciones y la Ley de Aporte Solidario a las grandes fortunas, entre otras medidas”.

“Existe ahora la necesidad imprescindible del combate contra la inflación, que requerirá de nuevas articulaciones con actores económicos y sociales y con estados provinciales presentes, para que las pymes locales puedan superar los efectos de las dos pandemias. Será fundamental que el Gobierno de Mendoza sea parte de estos esfuerzos nacionales coordinados (por ejemplo, el salvataje de IMPSA) y evite los pretextos de ‘diferenciación’ que solo conducen a aislarse y a estar ausente”.