Las Heras: vacunan a personas que no saben que tienen que inmunizarse

Desde el inicio de la campaña de vacunación, las autoridades sanitarias apuntaron a alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles para poder frenar los contagios por el virus. En ese sentido, desde Las Heras emprendieron un operativo barrial para llegar a los vecinos que no tienen acceso a la inoculación.

En el programa En La Mira de FM 91.7 la médica encargada del operativo de vacunación, Nélida González, adelantó que ya vacunaron a unas 800 personas en El Algarrobal y luego avanzarán sobre otros sitios del territorio, entre ellos, El Borbollón, El Pastal y El Resguardo.

La acción implica puntos estratégicos para vacunar a la mayor cantidad de vecinos posibles. Al respecto, la profesional sanitaria sostuvo: “Son todas personas que no han tenido acceso a la vacunación, sea por razones económicas, porque no se han podido trasladar hasta el Polimeni o por ignorancia, ya que no todo el mundo tiene contacto con la televisión, las redes, porque hemos ido a lugares muy alejados, donde no sabían que tenían que vacunarse”.

González expresó que cuando llegan a estos sitios deben explicar que inmunizarse es la única forma de terminar con la pandemia y luego de esta información, las personas acceden de buena manera a colocarse la monodosis de CanSino, la que les garantiza protección sin necesidad de refuerzo.

Con el mismo objetivo, el Municipio de Las Heras tiene a disposición un servicio de vacunación a domicilio: “Surgió de la demanda de la gente, que se acercaba y decía que tenía al papá postrado, al hermano enfermo y no se podían trasladar; y es verdad que hay gente que no se ha podido vacunar por no poder moverse de su domicilio”, aseguró Nélida González.

Los interesados en esta prestación deben solicitar turno de visita al 0 800 222 0857.