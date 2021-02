Laguna del Diamante: el acceso se encuentra cerrado hasta nuevo aviso

La Dirección de Recursos Naturales Renovables comunica que continúan los trabajos de limpieza y mejora de la Ruta Provincial 98 que conduce a la Laguna del Diamante en San Carlos, por lo que el acceso se encuentra temporalmente cerrado hasta nuevo aviso.

El camino quedó interrumpido desde el último fin de semana debido al intenso temporal de nieve y viento blanco en alta montaña. Los equipos de Vialidad Provincial trabajaron intensamente para realizar la evacuación de las nueve personas que habían quedado aisladas durante un rescate articulado con Guardaparques, Defensa Civil, Gendarmería y el Ejército Argentino.

La Dirección de Recursos Naturales Renovables detalla a continuación el procedimiento de gestión de Reservas en las Áreas Naturales Protegidas para quienes su reserva esté afectada por el corte de acceso a Laguna del Diamante debido al temporal.

¿Cómo proceder si la autoridad de aplicación suspende las reservas por causas de fuerza mayor?

En caso de que por causas de fuerza mayor la Autoridad de Aplicación decida suspender las reservas de algún Área Natural Protegida, le llegará un email al titular de la reserva con un aviso.

• Si aún no ha pagado el código de la reserva y está interesado en reservar un nuevo turno puede hacerlo desde la página web https://turneroanp.mendoza.gov.ar/turneroanppub/servlet/com.turneroanp.solturno001

En el sistema hay disponibles turnos hasta el 28 de febrero del 2021.

• Si ya abonó el ingreso, por favor siga los siguientes pasos:

Cabe destacar que por impedimentos legales, no se realiza en ningún caso el reembolso del valor del arancel de ingreso. Asimismo no se puede anular la reserva que ya fue abonada.

Se reconocerá el monto abonado para que lo utilice en una nueva reserva. Para ello deberá cumplir las siguientes condiciones:

1- Deberá sacar un nuevo turno y el monto del comprobante debe coincidir con el monto de la nueva Reserva. Es decir que deben coincidir la actividad, la cantidad de personas y categoría de ingresantes que componían la reserva original.

No es posible cambiar la actividad ya que las tarifas son diferentes y no coincidirá el monto del comprobante a reconocer. No se podrá reconocer el comprobante de pago si no cumple con las condiciones antes descritas.

2- Una vez que ya realizó la nueva reserva, debe enviar por mail a anp-drnr@mendoza.gov.ar la siguiente información:

Nombre, Apellido y DNI del Titular de la reserva original y de la nueva reserva.

Fecha de la reserva original y fecha de la nueva reserva.

En adjunto, captura pantalla o foto del comprobante de pago de la reserva original.

3- El personal de Áreas Protegidas controlará la información enviada por usted, en caso de corresponder le responderá informando que el reconocimiento fue aceptado, se colocará en copia a Guardaparques del Área protegida para que tomen conocimiento del cambio.

En caso de errores u omisiones, se le informará por email a fin de continuar el trámite correctamente.

4- Una vez que recibió el email con la aceptación del cambio, puede ir al Área Protegida el día del nuevo turno. Le pedimos que lea atentamente el email que le envía el sistema de turnos con el “Detalle” de la nueva reserva y las indicaciones a tener en cuenta que constan en dicho email. Deberá presentarse en la fecha del nuevo turno con el comprobante de pago realizado.