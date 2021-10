Ladrones de autos: cómo operan los inhibidores de alarmas

Las nuevas tecnologías ayudan a mejorar la vida de muchas personas, pero al mismo tiempo si son utilizadas para dañar, pueden ser muy poderosas. Esto es lo que sucede en la actualidad en las calles mendocinas. Es que grupos de delincuentes se encargan de bloquear las alarmas de los autos para robarse elementos del interior -o lo que es peor- llevarse el vehículo.

Los llamados “ladrones tecnológicos” están al acecho, y no importa qué auto sea, ni dónde esté estacionado, en cualquier momento del día las personas son víctimas de estas maniobras delictivas.

El Jefe de Unidad Investigativa, contó cómo operan estos aparatos tecnológicos: “El inhibidor, inhibe la señal para que no se pueda activar la alarma. Eso es lo primero que hay que entender, no arranca el vehículo, no hace que funcione. Lo que quiere decir es que la persona lo primero que tiene que tener es la precaución de cuando uno deja el vehículo”.

A raíz de numerosas denuncias, los especialistas aconsejan que una vez estacionado el vehículo, la persona debe estar atenta alrededor, de que no hayan actitudes sospechosas de individuos que estén cerca.

Asimismo, el entrevistado indicó que los lugares más desprotegidos son “los shopping, plazas de mucha afluencia de gente y las escuelas; cuando van a llevar los niños, sitios en donde hay mucho movimiento”.

¿Cómo es el modus operandi?

Según manifestó las estas personas “se aprovechan de estas situaciones situación para estar cerca de ese lugar, para inhibir la señal de la alarma. Lo que hace es interceptar la señal de la alarma para que no se active y de esa forma extraen todos los elementos o sustraen el vehículo” y agregó: “La gente por lo general no tiene la precaución de una vez cerrado el vehículo ir tocar la puerta para ver si está cerrada o la más práctica de cerrarlo con la llave”.

A partir de algunos videos que circulan en las redes sociales la gente toma consciencia de lo que sucede en la calle, pero “lamentablemente post pandemia esta gente que se dedica a delinquir empieza a ver nuevas situaciones y empiezan a incrementarse los robos” expuso Jiménez.

Opciones para impedir la inhibición de la alarma

Para evitar que esto suceda el titular de la Unidad destacó que el vehículo si está con alarma “es imposible abrirlo, hay que romperlo“, por lo que sugirió que “hay que verificar las puertas que estén bien cerradas” y concluyó sosteniendo su opinión:

“Yo cerraría con la llave”