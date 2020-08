La Reina sobre la Fiesta de la Vendimia: “Sería un gran riesgo recibir a turistas"

En las últimas horas, la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza Mariana Juri, se refirió a la posibilidad de suspender o prorrogar la fiesta Nacional de la Vendimia 2021, debido a pandemia de COVID-19.

No está garantizada la realización de la fiesta máxima de los mendocinos y por lo tanto, entre otras cosas, no habría elección de una nueva soberana vendimial, por lo que Mayra Tous retendría ese título hasta que el masivo evento pueda realizarse.

En diálogo con los medios, la soberana 2020 dijo que estaba al tanto de las últimas declaraciones de Juri y reconoció que “hay que ser prudentes con el tema”.

"Hay mucha gente involucrada en el trabajo para la realización de la Vendimia", dijo Tous y agregó, que “muchos viven de esto, no solamente bailarines, la gente del espectáculo sino también personas vinculadas al turismo”.

“Se están evaluando todas las posibilidades para que se haga, porque sería un buen momento para reactivar el turismo” expresó Mayra Tous.

“Sería un gran riesgo recibir turistas” dijo la actual soberana vendimial.

“Esperamos una respuesta favorable. Me daría mucha tristeza que no se haga. Tengo a muchos amigos que trabajan en esto, además para nosotros sería extraño que no se haga”, reconoció la joven que representó al distrito de El Peral.

“Fue un año distinto, primero tratamos de no aflojar los proyectos. Hacemos proyectos muy lindos que tienen que ver con el turismo y lo cultural. Todos los sábados hago un programa en vivo donde se hacen entrevistas a enólogos, productores o empresarios. También hacemos un programa turístico, que todavía no sale, recorriendo bodegas y restaurantes. También campañas solidarias para ayudar, esto lo hago desde antes de ser Reina pero ahora al estar visible en las redes, la gente ayuda más”, aclaró la soberana oriunda del departamento Tupungato.

¿Seguirá portando la corona un año más?

“La verdad sería muy loco en primer lugar, porque la única vez que se suspendió la Vendimia fue en el ’84 y las reinas eran de Tunuyán y Tupungato y la reina nacional era la prima de mi papá. Sería muy raro todo”, confesó al respecto.

“Quizá sería bueno por los viajes que no he podido hacer”, destacó también.

Tous reconoció que aceptaría ser soberana vendimial por un año más si así se lo propusieran las autoridades. Pero sobre la dudosa realización del evento, arrojó que no sabe si “se hará una vendimia para mendocinos o si se destinará el dinero a otras actividades, porque la economía está dañada”.