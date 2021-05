La provincia creó el Banco de proyectos de inversión pública

En el decreto 609, publicado ayer en el Boletín Oficial, se establece que los organismos, organizaciones o entes comprendidos en el sector público provincial, que soliciten la inclusión de programas o proyectos en el Plan Provincial de Inversión Pública (PPIP), deberán presentar los proyectos en la Dirección General de Inversión Pública y la Participación Público-Privada (DGIP). Esto significa, entonces, la creación del citado banco de proyectos, que establecerá la categorización para la realización de la inversión pública, que se pretende que recupere niveles de porcentaje presupuestario similares a la pre pandemia.

Sobre el asunto, explicó los detalles en diálogo con CNN Radio Mendoza Lisandro Nieri, ministro de Hacienda y Finanzas: “Es un decreto acuerdo, porque involucra cada uno de los ministerios y, básicamente, creo que en los últimos años hemos hecho mucho énfasis en, a partir del ordenamiento de las cuentas de la Provincia, recuperar los niveles de inversión pública; así se recuperó el estado fiscal, de déficit pasamos a tener un superávit que nos permite volcar fondos a la obra pública”.

A su vez, recordó: “En el 2018 y el 2019 –dejamos el 2020 porque hubo un factor excepcional– recuperamos los niveles de dos dígitos del Presupuesto, volcados a la inversión pública. Se está invirtiendo, lo cual es muy positivo, pero nos faltaba una parte, dependía mucho del buen criterio del funcionario, y ahora estamos a través de este banco de proyectos institucionalizándolo”.

Lisandro Nieri

Entonces, el banco viene a significar un orden de prelación, sobre las posibles obras, basándose en ciertas preguntas que el funcionario señaló: “¿En qué se invierte? ¿La obra que se está haciendo es la obra más necesaria dentro todas las obras que quiere la provincia? Eso es lo que estamos trabajando ahora; desde el 2017 estamos trabajándolo y hay un programa del BID que nos ayuda a poner en marcha esto”.

Además, en el decreto se establece: “La Dirección General de Inversión Pública deberá velar por la existencia de metodologías uniformes y transversales, como también por la capacitación del personal del sector público provincial que tenga a su cargo la selección, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública”.

En cuanto a la oportunidad, Nieri aclaró: “Nos pareció adecuado sacar este primer decreto acuerdo, y que para el Presupuesto 2022 cualquier proyecto de inversión pública de un tamaño determinado que se vaya a incluir requiera una primera categoría de desarrollo de proyecto realizada, los recursos son escasos, bueno, hagamos luego más eficientes la asignación de recursos para la inversión”.

Cómo funcionará a partir de ahora, lo explicó señalando: “El proyecto tiene que ser formulado de forma de indicar a quién beneficia y qué objetivo persigue, porque la obra que se pretende hacer es la mejor opción para solucionar todas las necesidades que ese proyecto plantea, porque quizás una obra de mucha menos plata cumple el mismo objetivo. Eso hace a la eficiencia del recurso, por lo mismo podés hacer lo que necesita ese proyecto y otro más”, y agregó: “El hecho de tener proyectos priorizados y rankeados, ayuda a la autoridad política a la selección del proyecto. Entonces, cuanto antes podamos tener proyectos, seguramente más suerte va a tener Mendoza en la asignación de recursos”.

Además, valorizó: “Lo que estamos planteando es, sobre todo, un estándar de cómo debe ser formulado un proyecto, y que cada una de las reparticiones en la presentación de un proyecto de desarrollo, en cada etapa, tengan criterios homogéneos, porque hay veces que hay reparticiones que saber formularlo muy bien y otras que no saben hacerlo, pero no significa que haya sectores que no lo necesiten”.

Sistema de inversión pública

El Sistema de Inversión Pública (SIP) es uno de los diez sistemas de administración establecidos en la Ley de Administración Financiera Provincial (Ley 8.706). Comprende el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos necesarios para la formulación del Plan Provincial de Inversión Pública y la identificación, formulación y evaluación de los proyectos de inversión.

De acuerdo con los lineamientos de la Ley 8.706, la Dirección General de Inversión Pública será la unidad rectora central del sistema de inversión pública y, como tal, responsable de la aplicación de las normas, procedimientos y metodologías que garanticen una eficiente y oportuna asignación de recursos públicos para mejorar la capacidad productiva de bienes y servicios del sector público provincial (Art. 172).

Es decir, las oficinas encargadas de elaborar proyectos de inversión pública de cada jurisdicción y unidad organizativa del sector público provincial deberán identificar, formular y evaluar los proyectos de inversión pública que sean propios de su área, de acuerdo con los lineamientos y metodologías dispuestos por la Dirección General de Inversión Pública y las disposiciones específicas de las jurisdicciones y unidades organizativas de su pertenencia.

Aguinaldo de estatales

Finalmente, el ministro fue consultado sobre las cuentas de la Provincia a la hora de enfrentar gastos como, por ejemplo, el próximo medio aguinaldo: “La provincia, en términos generales, vale la pena hacer el camino de lo que le ha pasado estos últimos años, está significativamente mejor, y aún con una economía que, lamentablemente, no ha ayudado, con una situación económica que no ha ayudado, pero bueno, el orden de las cuentas públicas está teniendo su resultado”. También destacó: “En el corto plazo esto nos permite –aun con una situación como fue la del año pasado, de una ausencia de actividad económica– nunca se cortó la prestación del servicio público y, creo, que eso es lo fundamental”.

Entonces, de acuerdo a esto, ratificó el pago del sueldo anual complementario, señalando: “Puntualmente, en el caso del aguinaldo, hemos confirmado hace instantes que, prácticamente la totalidad de los 90 mil empleados, el viernes 18 de junio –los funcionarios políticos estamos dejándolos para agosto–, lo va a tener depositado”.