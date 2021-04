La provincia avanza en la compra de acciones de IMPSA

La Cámara de Senadores de Mendoza terminó avalando la participación de la Provincia, a través de la compra de parte del paquete accionario, en la que también participará el Estado nacional, para tomar parte en el proceso de capitalización de Impsa.

Del total de las acciones puestas a disposición del Estado por la empresa insignia de Mendoza, un 70% serán para el nacional, mientras que el 30% se adquieren en la órbita provincial, en lo que de ningún modo significa una nacionalización, sino que se configura una empresa privada con participación del Estado.

La participación se resolvió con 34 votos positivos, mientras que hubo 2 votos negativos (Lautaro Giménez del FIT y Marcelo Romano de Ciudadanos por Mendoza), y ahora solo resta la promulgación de la ley por parte del Ejecutivo.

Sobre el tema, dialogó con CNN Radio Mendoza el senador Diego Costarelli, de Juntos por el Cambio, quien destacó: “Sin duda, los aportes que ha venido realizando la empresa Pescarmona a lo largo de la historia de Mendoza han sido importantes, sobre todo en materia económica. Nació en 1907 como talleres metalúrgicos, y con el tiempo se fue transformando en la principal hidroeléctrica de América Latina, la que más centrales pudo construir, y de energía eólica, trabajan 636 personas, y ahí está el eje principal de la participación”.

Diego Costarelli

Acerca de los problemas que enfrenta la empresa, el senador explicó: “Entre 2014 y 12015 tuvo dos proyectos fallidos, en Brasil y en Venezuela, y a partir de ahí entró en caída libre, con lo cual llegó a un proceso de reestructuración de su deuda en tres etapas”, que fueron ingresar en el Programa de Asistencia para Empresas Estratégicas del Gobierno nacional, aprobado por los principales acreedores, el Banco Interamericano de Comercio Exterior y el BID, y luego la suscripción de acciones clase ‘C’ que son para ampliar el capital social y el capital de trabajo. “Es muy importante lo que estamos haciendo porque Pescarmona necesitaba mantener el bagaje de inversión tecnológica que es muy importante para los mendocinos”, agregó.

Vale recordar que IMPSA ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables, así como equipos para la industria de procesos y la energía nuclear. Desarrolla el diseño, la ingeniería, fabricación, montaje y puesta en marcha, ejecutando los proyectos bajo modalidad llave en mano. Es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y eólica.

En junio de 2020, la empresa recurrió a solicitar la asistencia del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, atento a la gravedad de la situación generada por su falta de capital de trabajo, la cual ponía en serio riesgo la continuidad de sus operaciones, incluyendo el pago de salarios, contribuciones e impuestos y el cumplimiento de los contratos y proyectos estratégicos en marcha.

Por todo esto fue que el Poder Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley, respecto de la participación de la Provincia en el proceso de capitalización de IMPSA SA. Este pedido lo realizó la propia empresa, por la falta de capital de trabajo, lo cual ponía en riesgo la continuidad de la misma, dejando sin trabajo a 720 empleados propios y más de 100 pymes.

A principios de abril, Diputados dio sanción inicial al proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, por lo que se autorizó a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA SA. Esta autorización, quedó condicionada a la efectiva participación del Estado Nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas Acciones Clase C de la empresa.

Por ello fue que hoy el Senado avaló dicha propuesta, en la que también se autoriza al Gobierno de Mendoza a transferir las acciones que suscriba, a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (EMESA). A los efectos de financiar lo establecido, el Poder Ejecutivo dispondrá de mayor recaudación debidamente fundada, reestructuración de partidas existentes y/o remanentes de ejercicios anteriores que efectivamente se produzcan, y que resulten necesarios para integrar las acciones que se autorizan a suscribir.