La presencialidad escolar, en manos de la Justicia local

Se inició la semana con mucha virulencia en el ámbito educativo provincial, porque a las protestas que vienen marcando los gremios docentes en las pasadas semanas, se pasó a presentaciones ante estrados judiciales.

Las medidas se accionaron al conocerse más fallecimientos por COVID de educadores de diferentes niveles en la educación de toda la provincia, por lo que, al no encontrar los gremios respuestas de parte de la Dirección General de Escuelas al pedido de interrumpir momentáneamente las clases presenciales, se hizo intervenir al Poder Judicial.

Casi en forma simultánea ante la Justicia, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de Mendoza, el SUTE, SADOP y CTA presentaron medidas cautelares para lograr que el gobierno escolar suspenda la presencialidad en las escuelas.

Sobresale la demanda penal contra el titular de la DGE, José Thomas, por incumplimiento de deberes de funcionario público, acción que se agregó a la cautelar que llevó a tribunales la Central de Trabajadores Argentinos.

De todo esto, la Dirección General de Escuelas habría sido notificada del amparo que presentó la APDH y que mañana respondería desde su departamento jurídico.

Pedimos que el gobierno suspenda las clases presenciales hasta que la curva de contagios baje

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ya concretó su presentación para que la Justicia falle a favor que sean detenidas por un tiempo las clases presenciales, si así lo amerita el juez interviniente.

De ello habló con El Ciudadano la secretaria adjunta de dicho gremio, Laura Espeche, quien dijo: “El SUTE espera respuestas a la presentación que hizo ante la Justicia con una acción preventiva para suspender de manera transitoria las clases presenciales. Consideramos que esta acción interpuesta en la Justicia tiene como fin que se suspendan las clases hasta tanto baje la curva de contagios, cambie la situación epidemiológica y las escuelas sean lugares seguros para poder dar clases, algo que en estos momentos no lo son".

Profundizando el sentido de la acción emprendida por el gremio, agregó: “Creemos que en este momento las escuelas generan a su alrededor gran cantidad de personas movilizadas, en el transporte público viajan hacinadas, en la mayoría de las veces, con escasa ventilación. Además, la mayoría de los y las trabajadoras de la educación aún no hemos sido vacunados”.

“Muchos elementos de higiene y sanitarios faltan en las escuelas, como alcohol en gel, lavandina y demás enseres. Los recursos son insuficientes y en la mayoría de las escuelas juntan dinero de su bolsillo, directivos y docentes para comprar dichos elementos, que en muchas veces no alcanza. Por eso, seguiremos peleando y organizándonos para que la Justicia nos escuche, también el Gobierno, y las clases presenciales sean suspendidas, al menos, de manera transitoria. El gran objetivo debe y tiene que ser cuidar y preservar lo más importante que es la salud de todos los trabajadores de la educación”, resaltó la docente gremial.

Medidas de amparo y demanda penal al mismo tiempo

Como se dijo, la CTA presentó otra medida de amparo para que se suspendan las clases presenciales, junto a una denuncia penal contra el titular de la DGE, José Thomas. La acción fue acompañada por el gremio de los docentes privados, SADOP.

Al respeto, esto expresó a nuestro diario, la secretaria general del sindicato docente, Ester Linco Lorca: “Nuestro gremio acompaña a la CTA en la presentación del amparo ante la Justicia y una demanda penal al director General de Escuelas. Lo hacemos porque estamos totalmente de acuerdo con la medida, ya que la Provincia está pasando por unos índices epidemiológicos graves, con un sistema de salud que no va a poder dar respuesta en breve a las y los docentes estamos cada vez más expuestos”.

Dirigentes sindicales que acordaron recurrir a la Justicia.

La docente, mostrando consternación, reflexionó: “Todos los días tenemos, lamentablemente, noticias de algún compañero o compañera, inclusive alumnos que mueren. Hoy el mundo, el país y Mendoza pasan por una pandemia excepcional, entonces, merecemos que se tomen medidas de excepcionalidad en estas circunstancias”.

Por su parte, el secretario general de la CTA Mendoza, Gustavo Correa, detalló: “Hemos presentado ante estrados judiciales un amparo con una medida cautelar en el fuero civil. También una denuncia penal vinculada a incumplimiento por parte del director General de Escuelas (José Thomas) con respecto a las resoluciones que fijan y que determinan en la provincia Mendoza la presencialidad y los índices que se deben tener en cuenta a la hora de pensar cómo cuidamos el sistema educativo, a nuestros chicos y a los docentes”.

“La medida cautelar es porque necesitamos que la Justicia resuelva rápidamente esto que hoy el director General de Escuelas no responde, cómo mira y qué piensa del sistema educativo y de esta situación epidemiológica de la provincia de Mendoza, algo que no para de crecer con respecto a los indicadores que ellos mismos establecieron a la hora de pensar la presencialidad, por eso la denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y promover acciones que implican el no cuidado de la ciudadanía y en particular de los trabajadores de la educación”, señaló Correa.

La DGE cumple con el decreto nacional que no habla de suspensión de clases

Para contener todas las respuestas de un tema tan trascendente, El Ciudadano concurrió en busca de ellas a la DGE. Fuimos recibidos por el director de Asuntos Jurídicos, Sebastián Boulin, quien en forma directa dijo: “El decreto 4/2021 del Poder Ejecutivo Nacional promulgado a principios de este año, establece o recomienda a los gobernadores de las provincias dictar algunas medidas para paliar los efectos de la pandemia. Al respecto, debo aclarar que entre ellas no se habla de la suspensión de clases presenciales y eso es importante destacar”.

Al preguntarle sobre la respuesta, destacó: “Nosotros, recién mañana contestaremos la acción de amparo. En la presentación la DGE presentará lo que se llama técnicamente un informe circunstanciado, donde brindará las explicaciones. Además, todos los datos ciertos de cuál es la real situación de la pandemia en Mendoza en general y en las escuelas, en particular”.

Finalmente, sobre el fallo que esperan en la DGE y las respuestas a las otras presentaciones, solo aclaró: “Creemos que, en base a todos esos datos, el juez responderá la próxima semana. Le aclaro que hasta ahora es la única demanda en que la DGE fue notificada, lo otro que me pregunta no ha llegado nada, por lo que no puedo responder su inquietud periodística”.