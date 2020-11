La pandemia le quitó las ilusiones a egresados y a los que cumplen 15 y 18 años

Sin viaje, sin fiesta, sin buzo, sin semana del Estudiante, hay momentos y circunstancias que son muy deseadas por jóvenes y adolescentes como los festejos de cumpleaños de 15 en las mujeres, y de 18 en los varones, sumado al último año de la escuela secundaria, que claramente es el más esperado para culminar un ciclo, en algunos casos solo pudieron disfrutar del Último Primer Día (UPD). Pero en este 2020 la pandemia del coronavirus lo cambió todo.



Incertidumbre, tristeza y decepción son los sentimientos que embargan a los chicos y sus familias que vieron como una situación inesperada hizo que las cosas se deshagan.

Las grandes celebraciones y eventos fueron suspendidos al ritmo de los rigurosos confinamientos impuestos, no solo en Argentina sino también en la mayoría de los países. Tras meses de pandemia y sin una perspectiva clara de final, algunos todavía cruzan los dedos para que al menos en 2021 puedan vivir el esperado momento.



Sin clases presenciales y sin fecha para una posible vuelta, todo lo ocurrido hizo que los planes de los adolescentes cambien. El Ciudadano entrevistó a varios jóvenes que vieron pasar sus sueños e ilusiones en este 2020.

Carlos López, alumno de quinto año del colegio Pérez Cuesta del departamento Guaymallén indicó que “sentí decepción al no poder presentar las camperas de la promoción, porque teníamos todo preparado, habíamos ensayado durante el verano la coreografía y nos quedamos sin nada al final”.

Si tuvieron la posibilidad de presentarla de forma virtual adaptada a esta época de pandemia agregó “optamos por presentarlas de esa forma, pero con el curso muy dividido sobre el tema y no todos estuvimos presentes al final”.

La presentación del buzo de la promoción es un momento por esperado por los alumnos

La fiesta de egresados es la culminación de un ciclo y lamentablemente no se podrá realizar por el momento, se habla que en abril o mayo se reprogramarían las fechas, al respecto Charly manifestó “no, no es lo mismo tenerla cuatro meses después ya que es de las mejores cosas de quinto y no poder disfrutarla como se debe la verdad enoja”.

Sobre el cierre de año presencial el joven dijo “lo que más lamento es no poder sentir esa sensación de euforia y emoción y más al final ya que uno veía en años anteriores que tenían los de quinto”.

Para cerrar sobre este año diferente Carlos reflexionó “es una pena, uno siempre iba con la expectativa de decir ya estamos en quinto, las fiestas, las juntadas, la presentación, tener el UPD y a todos se nos vino el sueño abajo”.



Lo mismo sucedió con las adolescentes que planearon con mucha ilusión su tan deseada y soñada fiesta de 15 años. La pandemia arrebató la ilusión a las chicas que se disponían a protagonizar por fin el festejo de sus sueños, un ritual que da paso al inicio de la adultez.

Valentina Nolla tenía fecha para su fiesta de quince, el 17 de octubre en el salón The Grey, al consultarle si continuaba ilusionada con la posibilidad del festejo indicó “un poco si” y agregó “ al principio sentí mucho enojo y tristeza ya que es algo que esperé mucho tiempo”.

“La ilusión no es la misma que tenía hace 8 meses cuando empezamos a organizar todo con mis padres” y agregó “quiero tener mi fiesta, todo depende de cómo continúen las cosas” cerró la joven.

Igual es el caso de Facundo Neira que tenía su fiesta de 18 años el 9 de mayo “mis padres habían pagado todo el festejo, desde la empresa de banquete nos dicen que posiblemente puedan reprogramarla para abril o mayo del año próximo” y agregó,” la verdad que ya no sé si quiero festejar mis 18 ya que para esa fecha ya voy a tener prácticamente 19 años”.

“La confusión y desilusión es muy grande por la incertidumbre de no saber cómo va a continuar toda esta situación de la pandemia” cerró Facundo.