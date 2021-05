La ocupación de camas en el sector privado llegó al 98%

La ocupación de camas en el sector privado de la salud llegó en el Gran Mendoza al 98%, por lo que desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Mendoza (Aclisa) advirtieron que la situación sanitaria debido a la cantidad de contagios por COVID-19 en gran parte de la provincia es complicada.

El coordinador de la Aclisa, Rodolfo Torres, habló en el programa El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de cómo está la situación de las terapias intensivas: “La Asociación de Clínicas viene haciendo un informe semanal desde marzo del 2020. En las últimas 9 semanas venimos con un incremento notable de casos. Tuvimos la semana pasada un mejoramiento con un 92% y ahora estamos otra vez al 98%", indicó.

“Hay patologías que no son evitables, como accidentes de tránsito, ACV o un paro cardiorrespiratorio, eso también pone en mucha tensión al sistema por lo que tenemos el alerta prendida para cuidar lo que nos queda".

Al consultar su opinión sobre las restricciones en Mendoza Torres manifestó: "Estoy de acuerdo con que a la presencialidad hay que cuidarla ya que contagio escolar es muy bajo, del 1%", aclaró.

Y agregó: "Lo que pasa es que se generan ambientes posteriores, como cumpleaños, juntadas que se ven en los informes. Hemos notado un incremento en el grupo de 10 a 19 años y no de 0 a 9 que tienen esta post actividad a la escuela".

“En la provincia no hay muchos niños internados. Está todo concentrado en el Notti, pero no es un grupo de riesgo en internación. Simplemente analizo los números a los que tengo acceso", expresó Torres.

"En un futuro cercano, va a ser un grave problema asignar una cama a un paciente", sostuvo Torres, y pidió extremar los cuidados.

“Todavía no tenemos ningún mendocino que no reciba la atención necesaria, al inicio del 2020 internábamos a todos los casos, leves o no, hoy internamos a los casos moderados o graves, incluso a algunos moderados se les hace seguimiento en casa con el 148 y la obra socia", aclaró.

Además Torres reconoció que "cuesta conseguir cama, esa es una realidad y se trata de que las ambulancias, que también son recurso escaso, se usen de forma adecuada para que los pacientes no estén 6 a 7 horas en una ambulancia".

"Puede suceder, pero no es la habitualidad, en los pasillos de los hospitales no hay pacientes, porque tampoco hay forma de atender. Están en las guardias pero el recurso es más escaso, también cuesta conseguir medicación y oxígeno. Tenemos un panorama difícil por delante" reflexionó.

"Creo que tenemos que evitar las salidas innecesarias, las medidas gubernamentales son un piso pero no un techo" y sobre todo "tenemos que reiterar las medidas que venimos repitiendo como usar el barbijo de manera adecuada, que tape bien nariz y boca, mentón" aconsejó.

"Que cuando hablen no se bajen el barbijo. El distanciamiento es muy importante y también ventilar los ambientes. El lavado de manos con solución alcohólica o bien con agua y jabón".

"No es una enfermedad del adulto mayor como el año pasado, todos estamos en riesgo. Si bien la letalidad del virus no ha empeorado, tenemos más contagiados en el grupo expuesto por lo que el recurso crítico es escaso, así que pedimos cuidarnos y de esa forma vamos a tener las escuelas abiertas y también la economía que nos dará sustento a todo" cerró.