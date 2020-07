La ministra de Salud de Mendoza admitió que "hay circulación del virus"

En la conferencia de prensa que llevaron adelante este jueves al mediodía diversos ministros del gabinete de Rodolfo Suarez, tuvo especial énfasis la descripción del panorama sanitario en torno a los efectos de la pandemia de coronavirus en Mendoza y que describió la ministra de Salud, Ana María Nadal. (Ver: ¿Qué se puede hacer para el Día del amigo en Mendoza?).

El concepto más “espinoso” y sobre el que se dio vueltas, fue el tema de la circulación comunitaria del virus. "Ya hay circulación del virus", asumió Nadal, sin embargo, no dijo textualmente que haya circulación comunitaria, quizás eso podría inferirse tras la evaluación que sí hizo la ministra.

“El virus está presente en Mendoza. Hay casos positivos y contagio, por lo tanto el virus está y hay transmisión entre los mendocinos”, dijo Nadal.

"Tenemos que asumir que en la provincia de Mendoza hay contagio y hay virus, por lo tanto si bien a nivel nacional no se le cambió el estatus a la provincia de transmisión comunitaria, el virus está y existe transmisión", aseguró en otra de las textuales la ministra de Salud de Mendoza.

“Tenemos actualmente 100 profesionales de la salud, entre sector público y privado, contagiados" admitió la ministra de Salud

Por lo tanto desde Nación, no se le ha cambiado el estatus sanitario a la provincia de Mendoza, no está formalizada la declaración de circulación comunitaria. Una vez que este se decrete, según lo explicado en anteriores declaraciones de la ministra Nadal a la prensa, en la provincia habrá un cambio en la estrategia para combatir la pandemia que se podría sintetizar en que, se pasará de una etapa de contención a una fase de mitigación. En esta los nexos de contagios de COVID-19 no logran esclarecerse y ya no se puede hacer un seguimiento de la forma o nexos con los que se están produciendo los contagios, en su mayoría.

Hasta el momento hay 34 casos en investigación epidemiológica.

En otro pasaje de la conferencia de prensa llevada cabo en horas del mediodía de este jueves, Nadal se refirió al aumento de testeos en la provincia. La red de laboratorios de Mendoza incrementó "la cantidad de testeos conforme van aumentando la cantidad de casos sospechosos", aseguró.

Nadal detalló en torno a los test, que se han realizado 3.500 PCR, casi 8.000 testeos rápidos y 2 mil con serología.

Hasta el último reporte oficial había 382 casos confirmados de coronavirus en Mendoza y también este jueves se conocía el dato del fallecimiento de dos personas de 67 y 70 años a causa del virus, por lo que la lista de muertos por COVID-19 en la provincia, aumentaba a 13 en total.

Además, la ministra de Salud confirmó que son 100 los profesionales de la salud contagiados de COVID-19 en Mendoza.

“Tenemos actualmente 100 profesionales de la salud, entre sector público y privado, contagiados. Sobre 17.000 personales y equipos de salud del sector público, el porcentaje implica un 0,01%, lo cual es bajo", aclaró Ana María Nadal.

"El sistema de salud de la provincia cuenta con 3.886 camas que a medida que van aumentando los casos de Covid se van poniendo a disposición. El mismo está en condiciones y trabajando diariamente para adecuarse e irse ajustando a las necesidades que se requieran para la atención de los pacientes", detalló también la ministra.