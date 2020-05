La Justicia le puso un freno a las cuotas de los créditos UVA

Eran mediados del año 2016 y el gobierno, que por entonces dirigía el ingeniero Mauricio Macri, anunciaba el lanzamiento del sistema de créditos hipotecarios por unidades de valor adquisitivo (UVA).

En ese momento una gran franja de la sociedad argentina, principalmente los sectores medios, parecía que podrían conseguir el sueño de la casa propia. Sin embargo, la coyuntura económica de la República Argentina rompió la ilusión de todos ellos. Las devaluaciones del peso y la alta inflación impactaron de manera definitiva en el alza de las cuotas de los créditos prendarios que se tomaron en ese momento.

Es por eso que los pasillos de los tribunales de las diferentes provincias comenzaron a llenarse de demandas contra los bancos para lograr bajar las cuotas, que por mucho superaban los porcentajes establecidos en la ley.

Ahora se conoció que la Justicia de la provincia de Mendoza hizo lugar a una medida cautelar interpuesta contra el Banco de la Nación. En la misma se ordena a dicha entidad cobrar una cuota que no supere el 35% de los ingresos del deudor.

Pero más allá de esta medida, que tiene impacto directo sobre el bolsillo de la persona que demanda, cobra importancia el dictamen previo del Ministerio Fiscal que considera que el contrato bancario y sus efectos pueden ser analizados bajo los conceptos del Derecho del Consumidor.

La notificación al Banco Nación.

En diálogo con El Ciudadano, la abogada demandante Mariela González contó que su cliente, de apellido Ballesteros, adquirió un préstamo de $ 2.799.000 equivalente a 121.221 UVA y comenzó abonando una cuota de $16.000 en el mes de julio de 2018. Actualmente abona $34.000 y le restan 28 años para finalizar el contrato.

Es por eso que el Primer Tribunal de Gestión Judicial ordenó al Banco Nación, no cobrar más del 35% del salario de su cliente. La cuota en este caso particular no puede superar $24.000 y debe actualizarse teniendo en cuenta el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

La letrada explicó que esta decisión judicial se aplica solamente al tomador del crédito que demandó y tiene vigencia durante todo el proceso. "El pedido es que cuando el proceso termine, se adecúe la cuota a un capital reducido por la eliminación del índice de actualización UVA".

Además llamó a todos los tomadores de créditos que están afectados a realizar este reclamo, "lo pueden con patrocinio letrado ante los tribunales civiles más cercanos a su domicilio".

UVA vs. CVS

El sistema UVA es un formato de préstamos que se ajustan por la tasa de inflación que mide el INDEC. El mismo es informado todos los días por el Banco Central de la República Argentina, en base del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Mientras que el Coeficiente de Variación Salarial es un índice que fue establecido en la Argentina en el año 2002 a través de una resolución de la cámara de diputados del Congreso de la nación. El mismo mide día por día la evolución de los salarios tanto públicos como privados y a su vez hace una diferenciación entre el formal y el informal.