La historia de Paloma, la joven que emprendió en pandemia

Emprender en la Argentina no es fácil y emprender en pandemia mucho menos si tenemos en cuenta las dificultades que se presentan a la hora de vender y obtener los recursos necesarios para hacerlo posible. Sin embargo, para Paloma, ninguno de estos motivos fue un impedimento para comenzar con su pequeño proyecto de indumentaria.

La joven que está en el último año de la secundaria y tiene 17 años, comenzó a darle vida a su sueño en 2020, con tan solo 20 prendas. Y es que, en medio de la adversidad ella buscó y encontró una salida para seguir adelante: decidió apostar en el país en donde muchos deciden irse y pudo instalarse para crecer a través de la red social Instagram, dándole forma a un modelo de negocio conforme a sus gustos y elecciones.

Hoy, a poco más de un año de la apertura de ´Hypnotic Clothes´ la protagonista de esta historia dijo: "No se me hizo complicado poder llevar a cabo esta idea, porque antes vendía ropa usada de mis familiares, entonces ya tenía una idea de lo que era el negocio", además agregó que debido a que hoy el canal principal para la venta son las redes sociales, "pudo crear e innovar con facilidad, por tener experiencia previa en la creación de una cuenta y perfil".

Sabemos que tanto Facebook, Instagram, Tik Tok, como Twitter surgieron luego del 2000 y que en la actualidad sirven para que cualquier modelo de negocio crezca y se desarrolle. Este es el ejemplo de Paloma, en este sentido, que al ser nativa digital, tuvo la capacidad y facilidad de adquirir esos conocimientos ya instalados en la juventud y manejar sin ningún tipo de problemas los dispositivos móviles y sus aplicaciones.

"Me encanta lo que hago, me encanta interactuar con chicas, crear imágenes, hacer sesiones de fotos y flyers. Me encanta pasar horas y ver qué nuevo puedo traer, teniendo en cuenta el gusto de la gente que me sigue", manifestó con tono alegre.