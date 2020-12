La gesta mendocina por el acuerdo para debilitar al conflicto

El viejo paradigma de la humanidad de buscar el consenso a través del diálogo sesudo, escuchando al que no piensa igual aunque considerando que busca el mismo objetivo hasta llegar al momento de los acuerdos fue el eje de la mayoría en la constitución de “El Consejo”. Así resumido por en su verdadero título: Consejo Económico, Ambiental y Social.

Desde su puesto de juez supremo local, Mario Adaro, reflexionó: “Siempre insistimos en que donde no hay acuerdo político o consenso siempre termina habiendo conflicto. Y se termina observado lo que pasa siempre y que se refiere a que cuando no hay acuerdo político o social el problema termina judicializado”.

“Ese no es un buen camino porque si uno no termina bien finalmente depende de la decisión de 7 jueces que son los ministros de la Corte. Que en realidad tendríamos que estar resolviendo otro tipo de temas. Aunque finalmente debamos resolver lo que nos toque”, admitió casi preocupado al final del suceso donde se escucharon más de 100 discursos.

Adaro señaló que “una sociedad que genera consenso, diálogo y que ve la diversidad tiene una realidad mucho más fácil, claramente”.

Una buena de la pandemia

Sin embargo resaltó que “uno de los grandes avances que hemos observado en este año para la sociedad extrañamente vino acompañado de la pandemia que llegó para demostrarle a la sociedad una realidad invisible, no debatida, no discutida, ni ética ni políticamente, pero ya hacía rato que la humanidad venía mudando desde el mundo físico y analógico al digital”.

“Aunque antes no hubiera habido una reflexión ya una parte de nuestras vidas transcurría por lo digital. Y ahí hay todo un capítulo para construir una agenda pública para ver qué está sucediendo. Donde hay garantías, derechos y la necesidad de construir una ciudadanía digital con una visión de lo que viene”, desafió.

Por otro lado también planteó “una posibilidad de que el Estado optimice la tecnología que utiliza la ciudadanía. Porque la tecnología básicamente viene a mejorar tres o cuatro cosas que la ciudadanía le exige al Estado”.

“Primero ser eficiente y ser más rápido. Segundo, ser transparente y la tecnología mejora ese aspecto demandado. Porque mejora la información, abre los datos. Y vuelve a poner en el centro de la agenda política a los ciudadanos, que ya empiezan a tener decisiones. Que las ha tenido siempre pero hoy la herramienta permite mejorar el proceso de participación ciudadana, de consulta ciudadana”, enumeró.

Y aportó: “Aquí no se pone en crisis la democracia pero sí la representación. ¿Hasta dónde los representantes son representantes? Eso que se inventó en algún momento en el viejo sistema republicano estaba incompleto. Porque no nos podíamos juntar en algún instante todos a discutir y hoy sí podemos”, aseguró.

“Creo que viene una nueva sociedad. La pandemia nos ha puesto en crisis como humanidad. Y me parece que lo que está sucediendo en Mendoza no se da en el país. Porque vemos que no se da la posibilidad de la participación social en todos lados y aquí están todos los exgobernadores sentados en una misma mesa. En cualquier otra provincia eso no sucede”, enfatizó.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza finalmente celebró la reunión: “Esto es una marca. Esto potencia a Mendoza y genera mejor calidad de vida aunque falta la deuda que tenemos en una sociedad democrática con los que se han ido quedando fuera y eso no representa a una sociedad democrática. Por eso hay que mejorar esa brecha”.