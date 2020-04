La FEM hizo un fuerte llamado para que abran los bancos

La Federación Económica de Mendoza hizo un fuerte llamado para que los bancos abran sus puertas a fin de poder acceder a los créditos anunciados por el Gobierno. De esta manera los empresarios reclaman la agilización del sistema para poder salvaguardar las distintas actividades.

El integrante de la entidad y titular de la Cámara de Comercio de Tupungato, Sebastián Lafalla, explicó que un sistema bancario totalmente parado no se puede acceder a las facilidades "para poder hacer frente a las obligaciones".

Según el joven dirigente, los pagos de la cosecha son semanales, "se trata de jornales al tanto que el obrero espera cobrar el viernes".

"No podemos ingresar a los bancos, no podemos cobrar cheques de caja, hay muchos productores que hacen sus colchones o empresarios que van teniendo algún tipo de ahorro para esta situación y los tienen en cajas de seguridad y no se puede acceder a la caja de seguridad", indicó Lafalla.

El reclamo se da en medio del apoyo de la FEM a las medidas anunciadas por el Gobierno de la provincia de Mendoza para dar sustento a las pymes de hasta 5 empleados.