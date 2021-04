La DGE actualizó el protocolo Covid en todas las escuelas de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) actualizó la versión del protocolo de manejo de COVID-19 en las escuelas de Mendoza y modificó la forma de informar casos positivos y sospechosos en todos los niveles y modalidades educativas.

A partir de ahora las cargas de los referentes escolares sobre casos sospechosos y confirmados de docentes y estudiantes serán directamente dentro del Sistema GEM, ya no deberán mandar más por mail.

Se pide la colaboración de todo el personal docente y no docente de las instituciones para supervisar el mantenimiento de las aulas, alertar de posibles estudiantes con síntomas o alertar por ausentismos escolares, acompañando y colaborando estrechamente con los Referentes Escolares Covid-19.

Cabe destacar que sólo puede comunicarse con el referente epidemiológico del Área Departamental el Referente Escolar, y es imprescindible y obligatorio la comunicación a la brevedad de los casos de alertas escolares a los Referentes Epidemiológicos de las Áreas Departamentales cuando:

Hay tres o más casos confirmados de distintas burbujas o grupos en una escuela (también se incluyen casos positivos de personal escolar) en los últimos 14 días.

Cuando hay dos o más casos confirmados de un mismo grupo o burbuja o vigilar en los grupos en cuarentena si algún integrante comienza con síntomas. También vigilar que los integrantes que retornan de la cuarentena no hayan presentado síntomas o vigilar los ausentismos injustificados en estudiantes y docentes e indagar motivos de los mismos. Corroborar ante dudas con Referente Epidemiológico del Área Departamental si las causas se engloban como sospecha de Covid-19.

La Dirección General de Escuelas realizó una modificación en el protocolo vigente.

También se actualizaron los procedimientos para aplicar en caso de que un estudiante o docente comience con síntomas dentro del establecimiento.

En esta actualización del protocolo se agrega la interpretación de test diagnósticos. Si se define al caso como sospechoso, se realizará hisopado con test diagnóstico con Antígeno (test rápido) o PCR SARS COV2.

Dada la situación epidemiológica actual de nuestra provincia, teniendo en cuenta el alto porcentaje de positividad de los test diagnósticos, se recomienda:

Se sugiere comenzar con test rápidos de antígenos, idealmente nasales:

Si el test de antígeno es positivo se confirma el caso y se procede al aislamiento del mismo y a la cuarentena de los contactos estrechos escolares y extraescolares.

Si el test de antígeno es negativo, acorde con la situación epidemiológica actual y a los fines de la escuela:

- Se levanta cuarentena a los contactos estrechos escolares.

- El caso y sus convivientes permanecen en aislamiento hasta ser revalorados por personal de salud, que decidirá la conducta a seguir.

En aquellos casos que se hubiera realizado PCR el caso se considera confirmado si la misma es positiva y descartado si es negativa. Es decir, que los contactos escolares en los casos negativos pueden retomar sus actividades habituales.

Es importante recordar que los casos sospechosos deben tener un alta para poder reintegrarse a trabajar independientemente del resultado de los estudios de diagnóstico. Esto es así ya que hay que evaluar la evolución clínica y la necesidad de otros estudios diagnósticos si fuese pertinente.

A los fines de este protocolo todo test diagnóstico debe estar validado por profesionales 13 de la salud (no se aceptarán test caseros donde no haya constancia de que el resultado corresponda a la persona involucrada y cuyo resultado no esté validado por un profesional competente)

Las alertas escolares fueron actualizadas, existiendo dos situaciones que deben constituir una alerta para el referente escolar porque podrían constituir una situación de brote escolar y podrían conllevar al cierre temporal del establecimiento. Estas situaciones de alerta son:

La aparición de dos casos relacionados temporalmente (dentro de los 14 días) en un grupo de estudiantes. En este caso hay que evaluar la existencia de un brote escolar.

La aparición de tres o más casos relacionados temporalmente en la institución (dentro de los 14 días) aunque sea en grupos de estudiantes diferentes. En este último caso hay que descartar transmisión intrainstitucional. Ante la existencia de estas alertas, los/as Referentes Epidemiológicos del Área Departamental y la Dirección de Epidemiología, evaluarán estas situaciones a fin de determinar si es necesario, una intervención presencial en la escuela para corroborar el mantenimiento de las medidas preventivas e indagar si los casos son aislados o relacionados entre sí y si el foco de contagio fue la escuela o se trata de casos comunitarios no relacionados. Luego de esta evaluación los Referentes Epidemiológicos del Área Departamental y la Dirección de Epidemiología decidirán, en conjunto con el Referente Escolar y las autoridades escolares, la conducta en el establecimiento escolar, decidiendo en última instancia el cierre temporal del establecimiento.

El nuevo protocolo completo