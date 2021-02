La DGE aclaró cuál será el objetivo en este inicio de clases

La Dirección General de Escuelas (DGE) trabaja aceleradamente tratando de lograr la mayor presencialidad posible cuando se reinicien las clases después de un año atípico para la enseñanza y el resto de las actividades debido a la pandemia de coronavirus.

Al respecto, el titular del organismo escolar, José Thomas, manifestó a la prensa que espera “que sea un día de fiesta, el día en que la gran mayoría de chicos vuelvan a la presencialidad con protocolos cuidados. Insisto que los protocolos que tenemos en la provincia son muy estrictos y que se van a cumplir mejor que en casi todas las actividades”.

También les pidió a los padres “que estén tranquilos, que lleven sus hijos a las escuelas y principalmente les decimos a todos que cuando cumplimos con los protocolos estamos cuidándonos a nosotros, pero principalmente al prójimo. Hay que cumplir los protocolos desde la salida de casa hasta el ingreso a las escuelas”.

José Thomas, de la DGE.

“Sabemos que dentro de los colegios los directivos y los maestros siempre saben cómo hacer que sus estudiantes cumplan con todos los protocolos”, aseguró el funcionario.

Respecto de la organización de los recreos, Thomas indicó: “La heterogeneidad es tanta, como las escuelas que tienen pocos espacios para muchos. Lamentablemente creo que van a ser recreos mucho más estáticos, como para ponerles un nombre y no vamos a poder ver correr a los chicos en los recreos como nos encanta a los directivos ver”.

“Ahora hay escuelas en donde hay un espacio en la que con un ordenamiento escalonado en los recreos los estudiantes puedan tener esa necesidad de esparcimiento los estudiantes. Acá depende muchísimo de la capacidad edilicia y de la cantidad de alumnos de cada institución”, agregó.

Los docentes se preparan para el regreso.

En cuanto al trabajo docente con la presencialidad y virtualidad explicó: “Son muy claras las resoluciones que hemos firmado en el Consejo Federal en cuanto al modelo pedagógico a utilizar y en cuanto a la necesidad de que ese modelo pedagógico contempla que durante la presencialidad al alumno se les da todas las herramientas para que el alumno de forma autónoma estudie en el momento de no presencialidad, de tal forma no sobrecargar al docente. Eso es muy importante y eso decide el formato pedagógico que se elige”.

Respuesta al SUTE

El funcionario escolar también se refirió a la decisión de SUTE de no iniciar las clases mediante la realización de una medida de fuerza, al opinar que “es difícil un mensaje para el gremio porque, primero, no representan a la gran mayoría de los docentes, y estoy convencido de que quieren estar en las escuelas con sus estudiantes. Segundo, el argumento que ponen para el no inicio de clases, el tema de la vacunación, la verdad es que es increíble. En ninguna parte del mundo y en ninguna otra actividad se ha puesto como condición. Además hay una gran cantidad de parámetros que señalan que no son reales, con lo cual lo que veo que está haciendo el gremio es lo mismo que todos los años”.

“En los últimos diez años el gremio para esta fecha dice que no va a empezar las clases, el año pasado era por el calor. Yo le quiero decir al resto de los docentes y a los padres que manden a sus hijos a la escuela, que en ningún lugar van a estar mejor que en la escuela y que el lunes sea un gran día de presencialidad”, agregó Thomas.