“La cepa de Manaos que apareció en Mendoza no es más agresiva”, fue la afirmación contundente que hizo a El Ciudadano, el director de Toxicología de la Provincia, Sergio Saracco, quien aseguró, a la vez, que la particularidad de esta variante del coronavirus es ser más rápida en transmitirlo.

Todo un tema que agravó los casos de contagios en la provincia a punto tal que la marcación roja del mapa mundial del COVID-19 se ensancha hacia otros departamentos mendocinos, cuya situación hasta hace poco era controlable. Lo otro que se acentúa en el día a día, es la edad de los pacientes que son internados, muchos de ellos con graves cuadros respiratorios. Son mujeres y hombres entre 40 y 60 años, con tendencia muy clara a continuar bajando el rango etario.

El escenario que se muestra en la provincia es cruelmente claro por la brutal embestida de la segunda ola del virus con sus mutaciones, las dosis de vacunas que llegan a cuentagotas y un sistema sanitario saturado al límite, todos en una carrera contra el tiempo, para que cuando lleguen las temperaturas más bajas pueda estar el esquema de salud un poco más armado y la gente tenga una herramienta que no tuvo el año pasado para enfrentar al coronavirus: la vacuna.

Por eso, las respuestas que Saracco dio a nuestro diario son claves para entender y hacer algo en este difícil momento que vive la humanidad, en particular Mendoza. El médico al preguntarle sobre la aparición de la cepa Manaos, dijo: “Es una cuestión natural de los virus mutarse, eso es permanentemente con el fin de sobrevivir. Por eso van presentando mutaciones que los lleven a poder tener una mayor transmisibilidad, es decir, donde más fácilmente puedan encontrar un huésped adónde alojarse. Recordemos que al primer sars coronavirus II de la ciudad china de Wuhan, se le hizo un seguimiento internacional en su comportamiento, así es que se descubrió a tiempo la variante del Reino Unido, más adelante la de Sudáfrica y luego las de Manaos y Rio de Janeiro”.

—¿Cómo se encuentran hoy estas variantes o cepas?

—Se encuentran circulando en personas presintomáticas o asintomáticas que se desplazan o viajan. A veces, muchas de ellas, no tienen conciencia que están sufriendo la enfermedad por estar en este periodo y presentarse la situación de contacto estrecho, es decir, con otras personas que no respetan los metros de distancia, no usan correctamente el barbijo y con tiempo superior a 15 minutos, un cúmulo de situaciones que facilitan que se produzca este contagio.

—¿Cómo se está transmitiendo la variante de Manaos?

—La cepa de Manaos se está investigando en nuestro país para estar atentos y ver cómo se comporta y qué características tiene. También, la efectividad de la vacuna sobre estos cambios que van existiendo. En este proceso investigativo es que se detectó en la provincia de Buenos Aires esta variante, por lo que era esperable que apareciera en el resto del país. Los controles permanentes de la provincia de Mendoza constataron su presencia, confirmando nuestra visión sobre la movilidad y la situación epidemiológica que se presenta en la segunda ola

La característica de la cepa de Manaos es que es más rápida en trasmitirse

—¿Qué característica tiene esta cepa?

—Hasta el momento le puedo decir que esta variante no es más agresiva, es decir, que no impacta en cuanto a la gravedad de la enfermedad. Sí, es mucho más transmisibles, algo que se observó en la ciudad de Manaos (Brasil) y en distintas provincias argentinas. Otro punto que le observo es que aquellas personas que se infectan con estas variantes, si antes fueron inoculadas, esas vacunas son altamente efectivas para disminuir notablemente los porcentajes de fallecimientos, por lo que, insisto que todos debemos tener consciencia ciudadana de protegernos frente a la presencia de un virus pandémico de muy fácil transmisibilidad, sobre todo con estas nuevas variantes que han aparecido”.

El sistema de salud privado está colapsado

Hoy por hoy, el panorama es delicado en todos los efectores de la salud mendocina. A propósito, tanto en los sistemas públicos, como privados, la situación los ha colocado al borde del colapso. Uno de los emblemáticos nosocomios privados que se presentó oficialmente desbordado es el Hospital Italiano, que hizo que la mesa ejecutiva que preside el cardiocirujano Claudio Burgos determinara buscar en la estructura edilicia de lo que fue el hotel Intercontinental y aprestara dos de sus pisos para atender a pacientes con neumopatías un poco más manejables.

Al respecto, El Ciudadano también entrevistó al director médico del Italiano, Pablo Pescetti, quien confirmó el colapso hospitalario, cuando expresó: “Sí, ya padecemos una situación de colapso, con las 2/3 partes del hospital dedicadas a pacientes COVID. En ese sentido, contamos con 32 camas de clínica médica destinadas a COVID, todas ocupadas. Hay que agregar ocho camas de Terapia Intensiva, todas ocupadas. Esto nos obligó a buscar distintas medidas para darles mayor contención a los pacientes y, al mismo tiempo, planificamos ampliar las camas de terapia intensiva en el hospital. Mientras, decidimos utilizar un hotel que está muy cerca y equiparlo con todos los recursos necesarios como si fuera un hospital, para pacientes que sean moderados que no requieran cuidados críticos.

—¿La vacunación masiva de los mendocinos descomprimiría el colapso hospitalario?

—Sí, sería muy bueno pensar que podemos llegar a tener un alto porcentaje de nuestra población vacunada. Eso nos daría mucha tranquilidad, porque si bien el contagio continuaría, porque la vacuna no evita el contagio, sí disminuye el 100% de mortalidad y otorga defensas. Con eso, nos ayudaría muchísimo en desocupar camas y en la hospitalización de pacientes con COVID.

—¿Cuáles son los porcentajes de contagios y fallecidos en el personal de salud?

–El año pasado tuvimos una situación que se reflejó en los dos lados, tanto en el personal de salud como de pacientes. Allí tuvimos altos porcentajes de fallecidos, con altos números de rotación de pacientes internados en el piso. Este año, por suerte, nuestro personal de salud aprendió a cuidarse y a manejar los equipos de protección personal, que nos permite estar mejor. El tema de los pacientes este año tiene la característica que son pacientes más jóvenes y complicados que los que tuvimos el año pasado. Los rangos etarios son distintos, tenemos muchos pacientes, entre 40 y 60 años, internados, incluso muchos que requieren cuidados críticos en ese rango etario.