La Cámara Inmobiliaria de Mendoza teme por un nuevo impuesto ¿De qué se trata?

Ser locatario en la Argentina en especial en tiempos de pandemia, es una tarea difícil. El Gobierno evalúa constantemente medidas para contener los aumentos de los alquileres en los nuevos contratos, pero no asegura un cuidado o una igualdad entre el que arrienda y el que alquila.

Existen varios problemas a detallar, uno de ellos es la cancelación del contrato con anticipación por que no poder hacer frente a los aumentos semestrales, pagos fuera de término, entre otros, y deudas luego de terminado el contrato. Por estos motivos el sector pide mayor protección al que alquila.

A partir de esto, desde el Gobierno se habló hace algún tiempo de un nuevo impuesto a las propiedades ociosas. Pero ¿Qué opina el sector'

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, le consultaron a José Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, quien respondió: “En principio está en estudio, porque tendría primero que salir por ley. Sería otro revés para el mercado locativo"

En desacuerdo con esta nueva medida agregó que si esto sucede "los propietarios terminarían poniendo a todas las propiedades en venta. No tiene incentivo invertir para alquilar en este momento". Por lo ya no sería factible poder "ahorrar" y ya no serviría alquilar.

¿Hay muchas propiedades en esta situación en Mendoza?

"Tentativamente el 25% de las propiedades que estaban en el mercado locativo salieron del circuito. Entonces, entre que ese material no lo tenemos, desde hace muchos años el mercado locativo se modificó. Porque alquilaba nada más el que se casaba, hoy el que se casa, el que se va a vivir en pareja, el que se divorcia, el chico que se va a vivir solo" y detalló el problema de la falta de viviendas en la provincia: "En Mendoza tenemos una situación compleja porque hay una falta de 130 mil viviendas. Si el Estado no cubre esas necesidades se nos pone más difícil con estas leyes que se vienen marcando" indicó Irrera.

¿Eso podría generar que los precios de alquiler aumenten más?

"Si lo que se llama incremento, pero se juntaron muchos factores" Teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia se acordó un congelamiento "veníamos con los contratos del 19, con un congelamiento en el 20".Y añadió: "Si a eso le agregamos la ley de alquileres nueva, con lo que el próximo incremento viene el año que viene" expresando que en este sentido, el propietario que quiso resarcir un poco lo que venía perdiendo no ha podido.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria cree que "la forma más fácil de bajar alquileres es no poniendo más leyes o coeficientes" y verdaderamente "no sabe" si el proyecto saldrá o es una simple "movida de avispero". "Cuando se planteaba la ley de alquileres pensábamos eso y el Gobierno saliente lo dejó con media sanción y este Gobierno lo terminó de aprobar" aclaró dudoso.

La realidad por año:

En tanto, según los registros Irrera detalló que "desde 1921 se ha venido interviniendo las leyes de Alquileres" por ejemplo: "En 1.943 se hizo lo mismo que ahora, se bajaron los alquileres y se congelaron los desalojos, en 1.986 hubo una gran Hiperinflación y los alquileres en vez de incrementarse de establecían con una tabla que nos daba el gobierno", y para finalmente explayó: "En 2.020 se crea la nueva ley de alquileres 27.551 extendiendo los plazos, extendiendo los a ajustes a un año y la presentación ante AFIP donde más de 3 alquileres pagarán ganancias"