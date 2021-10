La Bolsa de Comercio estudia proveer financiamiento a la producción local

Entre el cúmulo de problemas que enfrentan aquellos que crean riqueza y empleo, no es menor el del financiamiento. Con las entidades bancarias transformadas más en vendedoras de productos que fuentes crediticias, la necesidad de fuentes alternativas se hace cada vez más necesaria.

Detectada esa necesidad, desde la Bolsa de Comercio de Mendoza están pensando en prestar esos servicios para mantener y fortalecer la rueda productiva en marcha. Luis Steindl, gerente general de la entidad, explicó la situación en diálogo con el programa Estudio Económico, de la 91.7: “Hace poco tiempo estoy en la Bolsa como gerente general, pero hace mucho que estoy en el directorio, y siempre nos ha quedado en la cabeza la idea de aquellas cosas que no estamos haciendo, más allá de lo que es lo mucho que sí se hace”, indicó.

A su vez, recordó: “El propósito fundamental de la Bolsa es estar cerca de la producción, y apoyar el aparato productivo de la provincia. Tiene en su estatuto, como actividad principal, apoyar el desarrollo económico y, en ese sentido, considerando que los accionistas principales de la de la Bolsa son históricamente las principales empresas de Mendoza y, entre ellas, nuestras bodegas, metalmecánicas, químicas y demás, nos preguntamos qué más necesitamos hacer, o qué le está faltando a Mendoza, para poder brindar una herramienta que nos permita mejorar y acrecentar la matriz productiva de la de la provincia”.

El proyecto sumaría el fondeo del Mercado Argentino de Valores

Analizando esos problemas de la matriz productiva, resaltó: “Lo fundamental es la falta de financiamiento, que le pasa a todos los productores. ¿Cómo se financia la principal actividad de Mendoza, que es la agricultura? se financia con el productor; el productor entrega su producción, ya sea de uva, o también de hortaliza o de fruta fresca y lo que recibe son cheques, cuatro meses después de terminada la cosecha, a seis y hasta ocho meses de plazo, con lo cual uno no tiene fondos para pagar la poda, para adquirir tecnologías. Mucha gente tiene que salir a reventar los cheques de alguna manera”.

Frente a esto, continuó el gerente: “La idea que surgió es la de tratar de darle algún tipo de financiamiento, sobre todo, para capital de trabajo, empezamos a considerar la idea de trabajar con el mercado argentino de valores –del que la bolsa es uno de los socios principales– y ellos tienen una serie de herramientas de financiamiento para pymes, que nosotros estamos tratando de adecuar para las necesidades de Mendoza”.

El proyecto

Cuando detalló cuáles son las alternativas que baraja, aclaró: “Estas herramientas son con un fondeo del Mercado Argentino de Valores, y hasta eventualmente el financiamiento apoyado en la bolsa misma”.

Además, consideran ir “trabajando también, por otro lado, en formar un fondo propio, con aportes de las mismas empresas que se van a financiar eventualmente”, y a ello también podría sumarse “gente que quiera apoyar el desarrollo de la provincia, para con estos fondos trabajar en una similitud con una sociedad de garantía recíproca, que nos permita dar el descuento del cheque y hacer un préstamo de capital de trabajo con, obviamente, una garantía que sea mucho más razonable”.

Steindl también se refirió a la realidad que viven hoy en el sector de la producción: “Si hoy en día un productor –lo digo en carne propia, yo lo soy– va con un cheque que le dio una bodega a descontarlo en el banco, lo más probable es que termine pagando entre un 60% y un 70% de tasa de interés, por lo general, es lo mismo que paga una tarjeta de crédito”, explicó, sumando que se dan en un contexto en que “no hay ninguna actividad hoy en día, al menos lícita, que te permita esa rentabilidad o ese retorno, entonces sin capital no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay economía”.

El dirigente se mostró optimista: “El proceso de elaboración creemos que va a tener mucho apoyo, por un lado, y va a tener un buen desarrollo de parte de nuestra, sobre todo, considerando que la bolsa, digamos todo lo que son contratos de frutas, hortalizas, uva, vino y demás, los registra la bolsa históricamente desde hace muchísimos años, y estamos trabajando en la modernización de todo eso”.

También dejó sus críticas al mercado financiero tradicional: “Siempre decimos que los bancos te dan un préstamo cuando uno no lo necesita, porque si vos, teniendo una buena cartera, si tenés una buena espalda, muchos bienes que te responden, te van a dar un crédito. Ahora, si vos necesitás para generar eso, para pagar sueldos, y a lo mejor para uno que esté empezando con una pyme, no tiene manera de financiarse. Los bancos en eso no te sirven, hay que recurrir a otro tipo de herramientas, que el mercado de valores las tiene, son los que las diseñan, son ellos los que conocen el mercado, y cómo apalancarse”.

De ahí destacó la necesidad de “conseguir la herramienta que nos permita poder dar créditos a una tasa que sea razonable, acorde al retorno que te da una actividad. Para los valores que se han pagado este año no debería ser superior a un 20%, 25%, en el peor de los casos”. Esto lo explicó señalando: “La rentabilidad que queda la actividad primaria hoy en día es muy baja. Miren lo que ha pasado con las frutas en Mendoza, que era el principal productor de pera, y hoy deben quedar diez propiedades de fincas que tengan peras, porque no es negocio”.

Concluyó resaltando: “La idea es apostar a la actividad económica de la provincia, no limitándonos a la actividad primaria, porque hoy en día reconocemos que tenemos que lograr mayor valor agregado a la producción de Mendoza, solamente echándole un poco de cerebro a las cosas, y financiar el crecimiento en el todo sentido. No estamos apuntando solamente a la actividad primaria, también hemos hablado de la metalmecánica, la industria del conocimiento, la creativa”.