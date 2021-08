Paola Ghiglione es una empresaria mendocina, oriunda de San Rafael, que viaja por diferentes países del mundo y desde hace varios meses se encuentra viviendo en Medellín (Colombia), donde en los últimos días vivió una experiencia traumática que la marcará para el resto de su vida.

En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano), la mujer cuenta la terrible experiencia que le tocó vivir en primera persona al presenciar un ataque en un bar de Medellín, donde sicarios entraron a balazos al lugar y mataron a dos personas. “Salí de la Argentina para conocer diferentes costumbres de México y Colombia. Ahora estoy en el poblado en Medellín, un lugar muy cálido. Estaba haciendo una sesión de fotos para una peluquería el viernes, me hice conocida de una de las dueñas del local por lo que decidimos salir a tomar algo temprano, porque se sale temprano, es una zona segura", comenzó relatando la dueña de Cantina a GoGó, ubicada en el sur provincial.

Paola Ghiglione (Facebook)

“Salimos con una amiga, nos sentamos en un bar y como a las 0.30 estaba todo tranquilo. Se sintieron ruidos y yo pensé que eran petardos en mi ignorancia. Siento que la gente se tira detrás de la barra, salía corriendo y como que quedo en el medio de varios disparos. Siento que me gritan y ahí es cuando reacciono y me escondo detrás de una vitrina, una heladera donde se guardan las gaseosas. Fueron tiros muy cerca y veo cómo matan a un sicario. Averiguando supimos que había sido una guerra entre sicarios. Cae a medio metro mío y fue un momento muy fuerte, fue todo muy cerca. Uno no sabe cómo actuar en el momento, si uno está en peligro", relató Paola.

Y agregó: "Pensé que no me iba a pasar nunca. Creo que pasa en todos los lugares. Cuando reacciono, se me nubla y no recuerdo mucho, pero me veo que mis pies están con sangre y como que el impacto fue muy doloroso. Salí corriendo de bar, me subí a un taxi y me volví al lugar donde estoy, en el poblado. Fue una experiencia dolorosa que invita a reflexionar en muchos aspectos de la vida, que debemos disfrutar y replantearnos la vida, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Ver caer a estos muertos fue realmente terrible.

“Personalmente sentí como que debía parar el mundo en muchas cosas y valorar. Es el mensaje de vivir el día a día, estar tranquilos, valorar lo que tenemos. Muchas veces luchamos por hacer y tener, pero pasa esto y ahí es cuando uno hace un click. Acá la gente es muy cálida", sostuvo la sanrafaelina.

- Más allá de esta inseguridad, es un lugar único en el mundo Medellín.

- "Es muy bello, pero como que se vive diferente. Cosas que a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados a ver tan seguido. El día anterior había sufrido como un arrebato de un robo que vi de cerca. Pero creo que en todas partes pasa, obviamente que hay lugares más complicados que otros. La vida te pone en el lugar justo para darte una enseñanza o como quieras".

- Cuando pasó un poco el shock, ¿qué fue lo primero que dijiste que no estabas valorando?

- "La verdad que no estoy valorando el día a día, vivir más tranquila. Creo que la pandemia a todos nos ha puesto una forma de vida donde teníamos que aprovechar ciertas cosas. Llegué al lugar donde me hospedo, hace más de un mes que estoy en Medellín. Llegué gritando, en shock, lo primero fue bañarme, sacarme la sangre que tenía. Se me presentaron las imágenes de mis hijas, mis padres, mis hermanos. Hay que vivir el día a día con lo que tengamos, a veces somos muy ambiciosos. Una buena charla, un buen café es lo que cuenta".

-¿Cuál fue el primer llamado a hiciste?

- "A mi hermano, porque no quería llamar a nadie para saludar. Era como que tiritaba mucho, me dieron calmantes y pude dormir. De todas maneras me estoy reponiendo, un poco medicada. Uno lo ve en las películas o un accidente pero estar en la escena y vivirlo es totalmente diferente a que te lo cuenten o lo veas después".