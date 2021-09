Justicia por Abigail Carniel: realizan un nuevo reclamo

Familiares y amigos de Abigail Carniel, la joven de 18 años desaparecida desde hace casi cinco meses, realizaron un acampe simbólico frente a la Legislatura en repudio a los jueces que liberaron a los detenidos en la causa.

“El acampe es en repudio a la decisión que tomaron los jueces”, lamentó Verónica, mamá de la adolescente, y agregó: “Desestiman las pruebas, los testigos, las escuchas, los mensajes”.

En ese sentido, agregó que la acción es para generar conciencia y que “no se olviden de Abigail”. También juntarán firmas para que continúe la búsqueda de la joven mendocina.

“Van a ser cinco meses que mi hija no está, que no aparece”, sostuvo la mujer y sostuvo que en la causa “dan a entender” que no se indagó en la hipótesis que daría cuenta que Abigail estaría viva.

“Si mi hija estuviera viva, ya me habría contactado. En qué cabeza cabe plantear esa hipótesis absurda si mi hija no está”, reflexionó.

Y refirió: “Nos han soltado la mano totalmente, a mi hija nunca la buscaron”.

También destacó que se reunió recientemente con el fiscal de la causa, Carlos Torres, quien “está sorprendido como nosotros” por la determinación del tribunal y les prometió que trabajará para “afianzar las pruebas”.

Al respecto, agregó que hay muchas personas que saben qué ocurrió con Abigail, pero que tienen miedo de hablar. “Mi hija no está hace cinco meses, el dolor ya me carcomió los huesos”, concluyó.

El caso

Abigail fue vista por última vez el 15 de abril, cuando volvía por la noche en micro desde el centro. La joven descendió de la unidad en el barrio Sargento Cabral y, desde ese momento, no se supo más de ella.

Recientemente, el tribunal integrado por Víctor Comeglio, Belén Salido y Marcelo Gutiérrez del Barrio determinó la libertad para los tres detenidos, aunque uno de ellos continúa preso por otra causa.

Matías Díaz, Martín Márquez y Vicente Chumacero recibieron la revocación de sus prisiones preventivas el 26 de agosto, por lo que dos de ellos recuperaron la libertad en forma efectiva (Márquez y Chumacero).

Según se desprende del fallo de los jueces, no hay pruebas suficientes en contra de los acusados. Ante esta situación, el fiscal deberá continuar indagando en busca de nuevas pruebas o nuevos acusados.