José Muñoz: "Todos los internados en el Schestakow no están vacunados"

Desde marzo del 2020, la pandemia obligó a los argentinos a cambiar por completo su estilo de vida e implicó que se adaptaran a nuevas formas de vivir. Lo cierto es que, después de un año y medio, con distanciamiento, uso obligatorio de barbijo y vacunación, de a poco se intenta salir adelante, pese al surgimiento de nuevas variantes del coronavirus. "Todos los internados que tenemos en el hospital no están vacunados", indicó el director del Hospital Schestakow.

Si bien los esfuerzos son grandes, aún los números de contagios no ceden. Al respecto José Muñoz, director del centro asistencial de referencia de San Rafael advirtió en el programa En La Mira por FM 91.7: “El porcentaje de positivos sobre el total de testeos está aumentando en toda la provincia. En realidad, creo que está aumentando igual en todo el país".

"Lo que no están incidiendo por ahora, en San Rafael al menos, es sobre la internación, que es lo que siempre complica a cualquier sistema de salud. Tenemos pocos internados por ahora y ninguno en cama crítica, están en cama común, con asistencia de oxígeno, pero no asistencia mecánica respiratoria por ahora”, agregó el profesional sanitario.

Según la información oficial, hasta el momento son 5 las personas internadas y esta situación radica, directamente, en que ninguna de ellas tiene completo el esquema de vacunación contra el COVID-19: “Las personas entre los 20 y 50 años son las que están internadas y que no están vacunadas, pero también hay una persona cercana a los 80 que es un paciente aislado y que decidió no vacunarse. No hay ninguna otra salida ni otra cosa más prioritaria para el respeto social que vacunarse”, reflexionó el director del nosocomio.

Vacunación en números

Pese a que la situación sanitaria por el momento es estable, es necesario remarcar la importancia de la vacunación ya que los especialistas la señalan como elemental para tener una protección adecuada frente al coronavirus y sus las nuevas variantes.

En base a los números poblacionales del INDEC y del Monitor Público de Vacunación, la realidad en la provincia marca que el 61% de la población, es decir 1.233.641 personas, ya tienen el esquema completo, mientras que 5.298 han recibido una sola dosis.

El problema radica en el 39% restante, que son aquellos que aún continúan sin vacunarse. Para entender más la magnitud de la situación, se puede ilustrar que 4 de cada 10 personas no han accedido a las vacunas contra el COVID.

Por lo tanto, hoy en día las autoridades provinciales y nacionales están abocadas a tratar de llegar a ellos para hacer efectiva la inoculación.

Es importante recordar que, tal como lo anunció la titular del departamento de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar “todos los mayores de 18 años, sin necesidad de turno previo y que tengan esquema completo de vacunación COVID, si han pasado los 5 meses de la última vacunación, pueden presentarse de manera espontánea con el carnet de vacunación y el DNI para colocarse la tercera dosis de refuerzo".

Centros de vacunación contra COVID-19

Gran Mendoza

• Capital: Federación de Box. Av. Bartolomé Mitre 1771, Ciudad.

• Godoy Cruz: Estación Benegas. Dirección: Ruta Panamericana y Av. del Trabajo. Se entra al predio por Av. del Trabajo.

• Guaymallén: Le Parc. Dirección: Mitre y Godoy Cruz, Av. Mitre S/N.

• Las Heras: Polideportivo Polimeni. Dirección: General Julio Argentino Roca 401.

• Uspallata: Hospital Uspallata Dr. Luis Chrabalowski. Dirección: Tupungato y Aconcagua.

• Lavalle: Polideportivo. Calle Remedios Escalada y San Martín.

• Luján de Cuyo: Consultorios externos. Dirección: Acceso Sur y Quintana.

• Maipú: Polideportivo Juan Domingo Ribosqui. Dirección: Maza y Emilio Civit.

Región Este

• Junín: Polideportivo Nº 1. Dirección: San Martín 15.

• La Paz: Hospital La Paz. Dirección: General Paz 2371.

• Rivadavia: Sede Club De Día Municipal “Doña Francisca Jahan”. Dirección: Ruta 62 S/N.

• Santa Rosa: Hospital Fernando Arenas Raffo. Dirección: Avenida San Martín 643, Villa Cabecera.

• San Martín: Polideportivo Municipal Gustavo Torito Rodríguez, Av. Eva Duarte de Perón S/N (Puerta 3).

Valle de Uco

• San Carlos: Hospital Tagarelli. Dirección: Constitución S/N, Eugenio Bustos.

• Tunuyán: Sede del Tiro Club, ubicada en calle Elías Villanueva 44

• Tupungato: Hotel Turismo de Tupungato. Dirección: Belgrano 1060.

Región Sur

• General Alvear: Hospital Enfermeros Argentinos. Dirección: Emilio Civit S/N.

• Malargüe: Esquivel Aldao y Capdeville, Polideportivo.

• San Rafael: Centro de Congresos y Exposiciones. Dirección: Luis Tirasso 1025.